Montadora chinesa quer produzir carros elétricos no ES e abrir 500 empregos

Minivan EX7 100% elétrica da Keyton Motor Crédito: Divulgação / Keyton Motor

Uma montadora chinesa que fabrica carros elétricos manifestou interesse em instalar uma unidade em Cariacica , no Espírito Santo. A Keyton Motor afirma que o investimento previsto é de R$ 300 milhões e que a unidade, que deve ficar na Rodovia do Contorno, tem o potencial de gerar 500 empregos diretos.

A previsão é de que as operações comecem em 2023. Contudo, a Prefeitura de Cariacica informou que a empresa ainda não é registrada no município. Já a Secretaria de Estado de Desenvolvimento (Sedes) disse que não recebeu contato formal por parte da companhia.

Em nota, a Keyton informou que, inicialmente, serão fabricados o modelo EX7, uma minivan elétrica com capacidade para sete passageiros e autonomia de 450 km. A companhia disse ainda que, em uma segunda fase, serão montados utilitários de carga, também 100% elétricos. O veículo consegue alcançar velocidade máxima de 140 km/h e tem sete anos de garantia.

A Keyton Motor pertence ao grupo asiático Fujian, que possui joint venture com Mercedes Benz e Mitsubishi.

Segundo a empresa, as vendas da EX7 no Brasil começaram em 4 de março. Os veículos, inicialmente, serão importados por um escritório da Kayton localizado em Cariacica, que será responsável pela distribuição.

O preço da EX7, em versão única de acabamento, é de R$ 199.197, e a comercialização, inicialmente, ocorre somente na modalidade de venda direta para frotistas e pessoas jurídicas.

De acordo com a companhia, ainda em 2021, a Keyton Motor pretende formar uma rede de distribuição e também lançar novos modelos no mercado brasileiro, incluindo SUV e utilitários de carga, todos elétricos.