Garagem interditada em Cariacica: construtora deve fornecer estacionamento

Garagem de prédio em Cariacica foi interditada no dia 6 de maio Crédito: Reprodução | PDG Incorporadora

A decisão proferida na última quinta-feira (20), determina que, em até 15 dias, a construtora responsável providencie um ou mais espaços próximos ao condomínio com capacidade para guarda e estacionamento de 681 veículos de passeio e quatro motos. Determinou também que forneça transporte da portaria do condomínio ao local ou locais de estacionamento, além de segurança particular nos espaços que serão destinados aos veículos. Junto da decisão, o magistrado fixou multa de R$ 5 mil por dia, até o teto de R$ 500 mil, em caso de descumprimento de alguma das medidas.

“A construtora não tem mais representatividade aqui no Estado, não tem escritório, e por isso é muito difícil conseguir algum tipo de assistência. Em outra ocasião, quando tivemos também esse problema, só conseguimos ajuda após uma liminar judicial. Então, mais uma vez entendemos que esse seria o caminho para obter ajuda da construtora”, disse.

O OUTRO LADO

Na ação, as partes que aparecem como requeridas da decisão são a Big Field Incorporações S.A e a D Angelo Incopar Construtora e Incorporadora Ltda. A reportagem não conseguiu contato com nenhuma das partes e acionou, então, a construtora PDG, responsável pela construção do empreendimento.

Até a publicação desta reportagem, a empresa não respondeu os questionamentos enviados.Caso haja retorno, esta matéria será atualizada.

Na ocasião da interdição, a construtora havia informado que tomou conhecimento após os questionamentos feitos pela imprensa e que providenciaria um profissional para vistoria na estrutura.

"Tomamos conhecimento do assunto a partir de questionamentos enviados pela imprensa do Espírito Santo. Até o momento, o condomínio não entrou em contato com a PDG. Também não recebemos notificação do Poder Público. De todo o modo, em nome da prevenção e da segurança dos moradores, enviaremos um técnico para avaliar a situação do local e, se necessário, adotar providências iniciais".

Na nota enviada à época, a construtora explica ainda que realizou obras de reforço estrutural na garagem do condomínio entre setembro de 2016 e março de 2017.

"Destacamos que, em julho de 2016, foram identificados problemas estruturais no edifício-garagem. Em 12 de setembro de 2016, teve início a execução das obras de reforço estrutural necessárias para a garantia da solidez e segurança da edificação e dos seus usuários. Foi prestado todo apoio necessário aos moradores durante a execução dos trabalhos. Essas obras foram concluídas em março de 2017, tendo sido a edificação liberada integralmente pela Defesa Civil na data de 23/03/2017", concluiu.

CREA-ES REALIZOU VISTORIA

Crea-ES faz vistoria em garagem do Edifício Mochuara, em Cariacica Crédito: Divulgação/Crea-ES

Engenheiros do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) fizeram vistorias técnica e fiscal na garagem do Condomínio Mochuara Residencial Clube, no último dia 10.

Os trabalhos foram coordenados pelo superintendente do Conselho, o engenheiro civil e de segurança do trabalho Jorge Costa, e contaram com o apoio de outros cinco engenheiros. O grupo está colhendo informações sobre projetos, execução, responsabilidade técnica e possíveis erros e vícios construtivos.