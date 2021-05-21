Carro pega fogo logo após motorista estacionar na Praia do Canto

No início da tarde desta sexta-feira (21), um carro pegou fogo na Rua Eugênio Netto, localizada na Praia do Canto, em Vitória. Apesar de todo o veículo, modelo Fiat Toro, ter sido atingido, ninguém ficou ferido. As informações são do Corpo de Bombeiros, que esteve no local e conteve o incêndio.
Segundo testemunhas, as chamas começaram por volta das 13h30, pouco depois de o motorista estacionar. "Um rapaz que parou ao lado percebeu ter um princípio de fogo. Ele até tentou chamar o dono e avisá-lo, mas o homem não ouviu e continuou andando", contou uma pessoa que trabalha na região e não quis ser identificada.
Vídeos enviados para A Gazeta (veja acima) mostram a grande quantidade de fumaça que saía do carro. Após o combate às chamas pela equipe dos Bombeiros, é possível ver que a parte dianteira do veículo acabou sendo a mais danificada. A causa do incêndio não foi divulgada.
Ainda de acordo com testemunhas, o fogo se alastrou rapidamente e o dono do automóvel soube o que havia acontecido apenas quando retornou do almoço, momento em que a situação já estava sendo controlada. Por volta das 14h30, ele ainda estava no local resolvendo o problema.