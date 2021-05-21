Carro pega fogo logo após motorista estacionar na Praia do Canto

Carro pegou fogo enquanto estava estacionado na Praia do Canto, em Vitória, na tarde desta sexta-feira (21) Crédito: Gláucia Duarte

Segundo testemunhas, as chamas começaram por volta das 13h30, pouco depois de o motorista estacionar. "Um rapaz que parou ao lado percebeu ter um princípio de fogo. Ele até tentou chamar o dono e avisá-lo, mas o homem não ouviu e continuou andando", contou uma pessoa que trabalha na região e não quis ser identificada.

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Vídeos enviados para A Gazeta (veja acima) mostram a grande quantidade de fumaça que saía do carro. Após o combate às chamas pela equipe dos Bombeiros, é possível ver que a parte dianteira do veículo acabou sendo a mais danificada. A causa do incêndio não foi divulgada.