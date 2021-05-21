Incêndio atinge prédio no bairro Bela Vista, em Vitória

Incêndio atingiu primeiro andar de prédio no bairro Bela Vista, em Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um apartamento pegou fogo durante a madrugada desta sexta-feira (21), no bairro Bela Vista, em Vitória . No imóvel, que fica no primeiro andar de um condomínio de apartamentos populares, moravam quatro adultos e uma criança, de 1 ano. Não há informações sobre feridos.

De acordo com informações dos vizinhos, repassadas à TV Gazeta, o fogo teria começado por volta das 2h30. O Corpo de Bombeiros esteve no local para fazer o combate às chamas, que só terminou no começo da manhã desta sexta. O apartamento ficou completamente destruído e ainda não se sabe como o fogo começou.

SECADOR ESTAVA LIGADO

Uma das moradoras do apartamento, a auxiliar de logística, Milena Conceição, de 22 anos, contou que esqueceu um secador de cabelo ligado. Ela e os três amigos foram dormir, e acordaram já de madrugada com a residência em chamas.

"Tinha uma blusa minha secando em cima do sofá com secador ligado. Era tarde, a gente trabalha longe, estava todo mundo cansado e não nos atentamos em desligar. A gente dormiu e o namorado da minha cunhada ouviu barulho, achou que tinha aguem invadindo a casa. Abriu a porta viu que estava pegando fogo", contou.

MORADORES FUGIRAM PELA JANELA

Vizinhos contaram à TV Gazeta que, na hora que o fogo começou, foi possível escutar os gritos dos moradores. Milena conta que ela, os amigos e a criança pularam a janela para conseguir sair de casa e escapar das chamas.

"Pulamos todo mundo pela janela. Só deu tempo de pegar o bebê e o celular. Na correria o nosso cachorro, o max, ficou para trás. Com a ajuda dos vizinhos resgatamos ele depois. Estamos todos bem" Milena Conceição - Moradora do apartamento

Sofá e demais móveis da casa ficaram completamente destruídos Crédito: Reprodução/TV Gazeta

FUMAÇA ATINGIU ATÉ O 3° ANDAR

Segundo os vizinhos, a fumaça ficou muito alta. Moradores do terceiro andar contaram que todos os apartamentos estão com as paredes pretas e que, dentro da casa, os objetos de plástico começaram a derreter.

Uma equipe da Defesa Civil esteve no local na manhã desta sexta-feira (21) e constatou que não há riscos na estrutura do prédio. A equipe orientou os moradores do apartamento para deixarem a residência aberta para sair cheiro de fumaça. Depois será necessário fazer uma reforma, antes que os amigos voltem a morar no local. Enquanto isso eles vão ficar na casa de amigos.

Apartamento ficou completamente destruído Crédito: Reprodução/TV Gazeta

O QUE DIZ O CORPO DE BOMBEIROS

O Corpo de Bombeiros informou por nota que a equipe foi acionada "para ocorrência incêndio em um prédio de três pavimentos no bairro Bela Vista, em Vitória, na madrugada desta sexta-feira (21). No local, a equipe constatou que o incêndio ocorreu em um apartamento no primeiro pavimento e que os próprios moradores utilizaram mangueiras e extintores para iniciar o combate".

Quando os Bombeiros chegaram ao local já não havia chamas e os militares realizaram o rescaldo. "Inicialmente, o solicitante informou haver uma criança presa no apartamento, no entanto, ao chegar, a equipe de resgate constatou que todos haviam saído do imóvel e não havia vítimas. Não houve solicitação de perícia. A Defesa Civil Municipal de Vitória foi acionada para avaliar a estrutura do imóvel", conclui a nota.