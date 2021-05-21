Apontado como gerente do tráfico é preso com 6 kg de pasta base de cocaína em Vitória

Pasta base de cocaína, balança e rádio comunicador foram apreendidos junto com o suspeito no Bairro da Penha, em Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um homem suspeito de tráfico de drogas foi preso na noite desta quinta-feira (20) no Bairro da Penha, em Vitória, quando carregava uma mochila com seis quilos de pasta base de cocaína.

Gabriel Gomes Pereira, de 23 anos, é apontado pela Polícia Militar como o gerente do tráfico de drogas do bairro. Ele foi abordado por militares na Escadaria Arthur Coelho de Oliveira.

A PM informou que os policiais faziam patrulhamento a pé pelo bairro quando se depararam com três suspeitos de tráfico na escadaria. Dois deles conseguiram fugir, mas Gabriel, que estava com a mochila nas costas e com um rádio comunicador na mão, acabou preso.

Na Delegacia Regional de Vitória, os policiais da Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp) descobriram que Gabriel tinha passagens por tráfico de drogas, porte ilegal de arma e receptação.