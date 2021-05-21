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Bairro da Penha

Apontado como gerente do tráfico é preso com 6 kg de pasta base de cocaína em Vitória

Prisão do homem de 23 anos aconteceu nesta quinta-feira (20). Pasta base de cocaína, balança e rádio comunicador foram apreendidos

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 08:44

Publicado em 

21 mai 2021 às 08:44
Pasta base de cocaína, balança e rádio comunicador foram apreendidos junto com o suspeito no Bairro da Penha, em Vitória
Pasta base de cocaína, balança e rádio comunicador foram apreendidos junto com o suspeito no Bairro da Penha, em Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um homem suspeito de tráfico de drogas foi preso na noite desta quinta-feira (20) no Bairro da Penha, em Vitória, quando carregava uma mochila com seis quilos de pasta base de cocaína.
Gabriel Gomes Pereira, de 23 anos, é apontado pela Polícia Militar como o gerente do tráfico de drogas do bairro. Ele foi abordado por militares na Escadaria Arthur Coelho de Oliveira.
A PM informou que os policiais faziam patrulhamento a pé pelo bairro quando se depararam com três suspeitos de tráfico na escadaria. Dois deles conseguiram fugir, mas Gabriel, que estava com a mochila nas costas e com um rádio comunicador na mão, acabou preso.
Na Delegacia Regional de Vitória, os policiais da Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp) descobriram que Gabriel tinha passagens por tráfico de drogas, porte ilegal de arma e receptação.
O homem não deu detalhes de qual seria o destino da droga e para quem ela seria entregue. Segundo a polícia, Gabriel é primo e também braço direito de Fernando Moraes Pereira Pimenta, o "Marujo", um dos traficantes mais procurados do Espírito Santo e apontado como chefe de uma facção criminosa que atua na Capital. Segundo a polícia, ele assumiu a liderança do tráfico depois que Jean Finamore Bento foi preso no último dia 3 de maio.

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