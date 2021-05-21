Vídeo: mulheres são assaltadas no ponto de ônibus, em Jardim da Penha

Duas mulheres foram assaltadas na tarde desta quinta-feira (20), em um ponto de ônibus que fica próximo a uma igreja católica, no bairro Jardim da Penha, em Vitória.
De acordo com o vídeo obtido por câmeras de segurança que flagraram a ação criminosa, dois suspeitos saíram de um carro e tomaram os pertences das moças que aguardavam a chegada do ônibus. A ação durou cerca de 10 segundos. As bolsas das vítimas foram levadas pelos assaltantes.
Acionada, a Polícia Civil informou que não houve registro da ocorrência e orientou que as vítimas desse tipo de caso façam o registro em qualquer delegacia, para que os suspeitos sejam identificados e punidos.
A Polícia Militar, por meio da 12ª Companhia Independente, informou que realiza patrulhamento em todo o bairro Jardim da Penha, em Vitória. "No entanto, diante da impossibilidade da onipresença policial, o criminoso aguarda a oportunidade para agir. Por isso, a PM conta com a participação da população, para que o resultado seja ainda melhor em relação às ações de segurança pública, acionando imediatamente uma viatura em casos de crime em andamento, via Ciodes (190). É importante que as vítimas também registrem o boletim de ocorrência na delegacia, quando não houver detidos em flagrante, para que a Polícia Civil investigue e identifique os indivíduos que estão agindo na região", diz a nota.