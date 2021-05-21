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Vídeo: mulheres são assaltadas no ponto de ônibus, em Jardim da Penha

De acordo com o vídeo obtido por câmeras de segurança que flagraram a ação criminosa, dois suspeitos saíram de um carro e tomaram os pertences das moças que aguardavam o ônibus

Publicado em 20 de Maio de 2021 às 22:03

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

20 mai 2021 às 22:03
Assalto em Jardim da Penha
Mulheres são assaltadas em ponto de ônibus em Vitória Crédito: Leitor de A Gazeta
Duas mulheres foram assaltadas na tarde desta quinta-feira (20), em um ponto de ônibus que fica próximo a uma igreja católica, no bairro Jardim da Penha, em Vitória.
De acordo com o vídeo obtido por câmeras de segurança que flagraram a ação criminosa, dois suspeitos saíram de um carro e tomaram os pertences das moças que aguardavam a chegada do ônibus. A ação durou cerca de 10 segundos. As bolsas das vítimas foram levadas pelos assaltantes.
Acionada, a Polícia Civil informou que não houve registro da ocorrência e orientou que as vítimas desse tipo de caso façam o registro em qualquer delegacia, para que os suspeitos sejam identificados e punidos.
Polícia Militar, por meio da 12ª Companhia Independente, informou que realiza patrulhamento em todo o bairro Jardim da Penha, em Vitória. "No entanto, diante da impossibilidade da onipresença policial, o criminoso aguarda a oportunidade para agir. Por isso, a PM conta com a participação da população, para que o resultado seja ainda melhor em relação às ações de segurança pública, acionando imediatamente uma viatura em casos de crime em andamento, via Ciodes (190). É importante que as vítimas também registrem o boletim de ocorrência na delegacia, quando não houver detidos em flagrante, para que a Polícia Civil investigue e identifique os indivíduos que estão agindo na região", diz a nota.

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