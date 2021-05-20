Leidiane Erqui Tonetti Andreão e o marido, Wellington Denadai Andreão Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Wellington estava internado desde o dia do crime. A morte do empresário foi confirmada pela assessoria da unidade e pela Polícia Civil na tarde desta quinta-feira (20). Ainda segundo a polícia, o inquérito que investigou o crime foi concluído e encaminhado ao Ministério Público do Espírito Santo , que pode ou não oferecer denúncia.

Your browser does not support the audio element. Morre empresário suspeito de matar a mulher na frente da filha em Castelo

O corpo de Wellington Denadai Andreão foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico. Com o óbito do principal suspeito, não foi possível esclarecer a motivação do homicídio.

RELEMBRE O CRIME

O crime aconteceu na garagem da casa da família em Aracuí, interior de Castelo. A técnica em enfermagem Leidiane Erqui Tonetti Andreão, de 36 anos, foi atingida por dois disparos. A morte da mulher foi conformada no local. O marido seguia internado estado grave, sob escolta policial, no hospital de Cachoeiro.

De acordo com vizinhos, a filha do casal presenciou o assassinato. A menina, de 9 anos, teria contado a um morador que o pai atirou contra a mãe e, em seguida, ele disparou a arma contra a própria cabeça.