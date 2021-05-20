PM apreende mais de 160 pés de maconha em Itapemirim, no Sul do ES

Os pés de maconha foram encontrados pelos militares durante patrulhamento de rotina na localidade, com a cadela K9 – cão farejador da PM. O animal começou a mudar o comportamento, ficou agitado próximo ao local e os militares intensificaram a ação. O responsável pela plantação não foi localizado. A droga foi encaminhada para a Delegacia de Itapemirim.