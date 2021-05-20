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Buscas com cão farejador

PM apreende mais de 160 pés de maconha em Itapemirim, no Sul do ES

Os pés de maconha – que estavam plantados em vasos separados – foram encontrados pelos militares durante patrulhamento de rotina com a cadela K9
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

20 mai 2021 às 16:38

Publicado em 20 de Maio de 2021 às 16:38

Pés de maconha foram apreendidos em Itapemirim
Pés de maconha foram apreendidos em Itapemirim Crédito: Divulgação/ PM
Polícia Militar apreendeu, no final da tarde desta quarta-feira (20), 166 pés de maconha na localidade de Apecab, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A droga era cultivada em vasos separados.
Os pés de maconha foram encontrados pelos militares durante patrulhamento de rotina na localidade, com a cadela K9 – cão farejador da PM. O animal começou a mudar o comportamento, ficou agitado próximo ao local e os militares intensificaram a ação. O responsável pela plantação não foi localizado. A droga foi encaminhada para a Delegacia de Itapemirim.

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