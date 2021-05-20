Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Latrocínio

Suspeito de roubar e matar feirante em Cariacica é preso

Zenildo da Cunha, de 47 anos, foi encontrado morto no bairro Bela Vista, em Cariacica, após ficar desaparecido por cinco dias

Publicado em 20 de Maio de 2021 às 13:14

Publicado em 

20 mai 2021 às 13:14
Feirante saiu de casa para fazer entrega no ES e foi encontrado morto cinco dias depois
Feirante saiu de casa para fazer entrega no ES e foi encontrado morto cinco dias depois Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Policiais da equipe da Delegacia Antissequestro prenderam  o suspeito de cometer um latrocínio contra o feirante Zenildo da Cunha, de 49 anos. O corpo do feirante foi localizado no último domingo (16), próximo à Rodovia do Contorno, na localidade conhecida como Pica-Pau, no bairro Pedro Fontes, em Cariacica
Zenildo foi localizado após ficar desaparecido por cinco dias. Um funcionário contou à polícia que Zenilto havia saído de casa na terça-feira (11) para fazer entregas e não foi mais visto mais. Ele também disse que cerca de R$ 10 mil foram levados da casa da vítima. O celular e o relógio da vítima não estavam junto ao corpo.
Caso é investigado na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica
Caso é investigado na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Na ocasião, policiais civis estiveram no lugar onde o corpo foi encontrado e fizeram levantamentos para identificar a causa da morte. Testemunhas contaram que uma chave de roda e uma corda foram encontradas perto do corpo.
De acordo com o delegado José Lopes em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (20), o corpo do feirante foi encontrado após moradores do entorno verificarem a incidência de urubus na região. "Uma pessoa foi lá olhar e se deparou com uma cena difícil: a vítima só de calça e o crânio todo quebrado. O acusado teria dito aos policiais que usou, para matar a vítima, uma chave de roda", detalhou.
O delegado ainda disse que o veículo de Zenildo foi encontrado em Nova Esperança, perto de Nova Rosa da Penha. A Polícia Militar esteve no local e verificou que o carro estava completamente sujo de sangue. "Tínhamos recebido a informação de que o suspeito havia caído de uma laje. Na última uqarta-feira (19), em uma varredura por hospitais que atendem esse tipo de trauma, os policiais foram até o Hospital São Lucas e encontraram o acusado", completou.
O suspeito ainda recebeu ordem de prisão. A polícia também pediu apoio da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), que faz a escolta do acusado enquanto ele está internado no hospital. "Ele ainda não teve alta para contar a versão dele, mas confessou aos policiais que matou a vítima", concluiu Lopes.

VERSÃO CONFUSA

Um funcionário do abatedouro de aves do feirante contou em depoimento à polícia que ele e Zenildo haviam sido sequestrados quando passavam pela Rodovia do Contorno, no início da noite da última terça-feira (11). Ele contou ainda ter passado a noite em um matagal em poder de criminosos e com uma arma apontada para si a todo momento. 
Na manhã do dia seguinte, o funcionário contou ter conseguido fugir e depois foi até o abatedouro contar o que havia ocorrido. Na sequência, com outros funcionários do estabelecimento, ele foi até a delegacia e prestou depoimento. Em seguida, o homem levou os policiais até a casa dele, onde ele trocou de roupa. Depois ele entregou à polícia as vestimentas que usava quando foi sequestrado com o patrão.  
Com os policiais já na casa, o homem fugiu correndo da polícia, segundo a versão dada por outros trabalhadores do abatedouro. Já o carro do patrão foi achado perto desta residência e com marcas de sangue.
O corpo foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. A investigação do caso está sendo desenvolvida pela Delegacia Antissequestro pois, inicialmente, o suspeito do crime noticiou o fato como se tratando de um sequestro.

Veja Também

Suspeita de arrombamento mobiliza várias viaturas da PM em Cariacica

Policiais entram em confronto com traficantes que fariam ataque a rivais em Vila Velha

Menina de 6 anos agredida e estuprada tem morte cerebral confirmada no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cantor Roberto Carlos desembarcou no Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim para show na cidade e para homenagear o pai dele, que recebeu placa no terminal de passageiros
Roberto Carlos desembarca em Cachoeiro para show histórico: "Dá frio na barriga"
Imagem de destaque
Chuva de granizo chama a atenção de moradores de Sooretama neste domingo (19)
Real Noroeste x Tombense, pela Série D do Brasileirão 2026
Real Noroeste empata com Tombense e segue na lanterna do Grupo 12, da Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados