Suspeito de roubar e matar feirante em Cariacica é preso

Feirante saiu de casa para fazer entrega no ES e foi encontrado morto cinco dias depois Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Zenildo foi localizado após ficar desaparecido por cinco dias. Um funcionário contou à polícia que Zenilto havia saído de casa na terça-feira (11) para fazer entregas e não foi mais visto mais. Ele também disse que cerca de R$ 10 mil foram levados da casa da vítima. O celular e o relógio da vítima não estavam junto ao corpo.

Caso é investigado na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Na ocasião, policiais civis estiveram no lugar onde o corpo foi encontrado e fizeram levantamentos para identificar a causa da morte. Testemunhas contaram que uma chave de roda e uma corda foram encontradas perto do corpo.

De acordo com o delegado José Lopes em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (20), o corpo do feirante foi encontrado após moradores do entorno verificarem a incidência de urubus na região. "Uma pessoa foi lá olhar e se deparou com uma cena difícil: a vítima só de calça e o crânio todo quebrado. O acusado teria dito aos policiais que usou, para matar a vítima, uma chave de roda", detalhou.

O delegado ainda disse que o veículo de Zenildo foi encontrado em Nova Esperança, perto de Nova Rosa da Penha. A Polícia Militar esteve no local e verificou que o carro estava completamente sujo de sangue. "Tínhamos recebido a informação de que o suspeito havia caído de uma laje. Na última uqarta-feira (19), em uma varredura por hospitais que atendem esse tipo de trauma, os policiais foram até o Hospital São Lucas e encontraram o acusado", completou.

O suspeito ainda recebeu ordem de prisão. A polícia também pediu apoio da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), que faz a escolta do acusado enquanto ele está internado no hospital. "Ele ainda não teve alta para contar a versão dele, mas confessou aos policiais que matou a vítima", concluiu Lopes.

VERSÃO CONFUSA

Um funcionário do abatedouro de aves do feirante contou em depoimento à polícia que ele e Zenildo haviam sido sequestrados quando passavam pela Rodovia do Contorno, no início da noite da última terça-feira (11). Ele contou ainda ter passado a noite em um matagal em poder de criminosos e com uma arma apontada para si a todo momento.

Na manhã do dia seguinte, o funcionário contou ter conseguido fugir e depois foi até o abatedouro contar o que havia ocorrido. Na sequência, com outros funcionários do estabelecimento, ele foi até a delegacia e prestou depoimento. Em seguida, o homem levou os policiais até a casa dele, onde ele trocou de roupa. Depois ele entregou à polícia as vestimentas que usava quando foi sequestrado com o patrão.

Com os policiais já na casa, o homem fugiu correndo da polícia, segundo a versão dada por outros trabalhadores do abatedouro. Já o carro do patrão foi achado perto desta residência e com marcas de sangue.