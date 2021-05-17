Feirante sai para fazer entrega no ES e é encontrado morto dias depois

Após ficar desaparecido por cinco dias, o feirante Zenilto da Cunha, de 47 anos, foi encontrado morto no bairro Bela Vista, em Cariacica, na Grande Vitória, neste domingo (16).
Um funcionário contou à polícia que Zenilto havia saído de casa na terça-feira (11) para fazer entregas e não foi mais visto mais. Ele também disse que cerca de R$ 10 mil foram levados da casa da vítima. O celular e o relógio da vítima não estavam junto ao corpo.
Policiais civis estiveram no lugar onde o corpo foi encontrado e fizeram levantamentos para identificar a causa da morte. Testemunhas contaram que uma chave de roda e uma corda foram encontradas perto do corpo.
VERSÃO CONFUSA
Um funcionário do abatedouro de aves do feirante contou em depoimento à polícia que ele e Zenilto haviam sido sequestrados quando passavam pela Rodovia do Contorno, no início da noite da última terça-feira (11). Ele contou ainda ter passado a noite em um matagal em poder de criminosos e com uma arma apontada para si a todo momento.
Na manhã do dia seguinte, o funcionário contou ter conseguido fugir e depois foi até o abatedouro contar o que havia ocorrido. Na sequência, com outros funcionários do estabelecimento, ele foi até a delegacia e prestou depoimento. Em seguida, o homem levou os policiais até a casa dele, onde ele trocou de roupa. Depois ele entregou à polícia as vestimentas que usava quando foi sequestrado com o patrão.
Com os policiais já na casa, o homem fugiu correndo da polícia, segundo a versão dada por outros trabalhadores do abatedouro. Já o carro do patrão foi achado perto desta residência e com marcas de sangue.
O corpo foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. O caso é investigado na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica.