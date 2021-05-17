Em Cariacica

Feirante sai para fazer entrega no ES e é encontrado morto dias depois

Zenilto da Cunha, de 47 anos, foi encontrado morto no bairro Bela Vista, em Cariacica. Causas da morte ainda são apuradas pela Polícia Civil

Publicado em 17 de Maio de 2021 às 12:10

Glacieri Carraretto

Feirante saiu de casa para fazer entrega no ES e foi encontrado morto cinco dias depois Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Após ficar desaparecido por cinco dias, o feirante Zenilto da Cunha, de 47 anos, foi encontrado morto no bairro Bela Vista, em Cariacica, na Grande Vitória, neste domingo (16). 
Um funcionário contou à polícia que Zenilto havia saído de casa na terça-feira (11) para fazer entregas e não foi mais visto mais. Ele também disse que cerca de R$ 10 mil foram levados da casa da vítima. O celular e o relógio da vítima não estavam junto ao corpo.
Caso é investigado na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Policiais civis estiveram no lugar onde o corpo foi encontrado e fizeram levantamentos para identificar a causa da morte. Testemunhas contaram que uma chave de roda e uma corda foram encontradas perto do corpo.

VERSÃO CONFUSA

Um funcionário do abatedouro de aves do feirante contou em depoimento à polícia que ele e Zenilto haviam sido sequestrados quando passavam pela Rodovia do Contorno, no início da noite da última terça-feira (11). Ele contou ainda ter passado a noite em um matagal em poder de criminosos e com uma arma apontada para si a todo momento. 
Na manhã do dia seguinte, o funcionário contou ter conseguido fugir e depois foi até o abatedouro contar o que havia ocorrido. Na sequência, com outros funcionários do estabelecimento, ele foi até a delegacia e prestou depoimento. Em seguida, o homem levou os policiais até a casa dele, onde ele trocou de roupa. Depois ele entregou à polícia as vestimentas que usava quando foi sequestrado com o patrão.  
Com os policiais já na casa, o homem fugiu correndo da polícia, segundo a versão dada por outros trabalhadores do abatedouro. Já o carro do patrão foi achado perto desta residência e com marcas de sangue.
O corpo foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. O caso é investigado na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica.

Viu algum erro?
