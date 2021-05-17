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Policiais entram em confronto com traficantes que fariam ataque a rivais em Vila Velha

Apesar de uma viatura ter ficado com muitas marcas de tiros, nenhum policial foi ferido. Já os criminosos, que estavam em uma moto, conseguiram fugir em uma área de matagal

Publicado em 17 de Maio de 2021 às 08:44

Tiago Felix

Tiago Felix

Publicado em 

17 mai 2021 às 08:44
Viatura da PM ficou com marca dos tiros após tiroteio entre policiais e criminosos em Vila Velha
Viatura da PM ficou com marca dos tiros após confronto entre policiais e criminosos em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Policiais militares trocaram tiros com criminosos no final da tarde deste domingo (16) em Vila Velha. De acordo com a Polícia Militar, os homens estavam de moto e iriam atacar rivais na região da Grande Terra Vermelha quando foram surpreendidos pelos militares.
A polícia informou que traficantes que atuam no bairro Jabaeté pretendiam atacar traficantes rivais do bairro 23 de Maio neste domingo. Os policiais foram informados sobre o ataque e resolveram montar um cerco em uma estrada.

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Foi então que os criminosos se depararam com a viatura e o tiroteio teve início. Apesar de uma viatura ter ficado com muitas marcas de tiros, nenhum policial foi ferido. Já os criminosos, que estavam em uma moto, conseguiram fugir para uma área de matagal.
A moto, que foi abandonada pelos homens, tem placa clonada. A suspeita, segundo a PM, é de que ela seja utilizada com frequência para a prática de crimes, já que sua placa era constantemente trocada.
"Essa moto não é roubada, mas possui quase R$ 9 mil em multas", pontuou o sargento Wender, da PM. A moto apreendida foi levada para o pátio da Polícia Civil.
Com informações do G1 ES

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