Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Operação Teseu

CIMEsp desmonta laboratório de drogas no Bairro da Penha, em Vitória

No local, os policiais apreenderam grande quantidade de cocaína, material para embalo, armamento e coletes balísticos

Publicado em 16 de Maio de 2021 às 11:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mai 2021 às 11:19
No local, os policiais apreenderam grande quantidade de cocaína, material para embalo, armamento e coletes balísticos
No local, os policiais apreenderam grande quantidade de cocaína, material para embalo, armamento e coletes balísticos Crédito: Divulgação/PMES
Policiais militares da Companhia Independente de Missões Especiais (CIMEsp) desmontaram um laboratório de drogas no Bairro da Penha, em Vitória, durante a "Operação Teseu", realizada na noite deste sábado (15).
Segundo a Polícia Militar, a guarnição foi até ao bairro e realizou uma incursão a pé. Quando os policiais chegaram próximo a uma escadaria, visualizaram uma edificação abandonada que tinha diversos pinos de cocaína vazios no terreno.

Veja Também

Guarda de Vitória retira barricadas para impedir passagem de veículos em Andorinhas

Suspeitos são presos com armas em base para ataques a rivais de Andorinhas

Ao entrar no imóvel, os policiais constataram que era um laboratório utilizado para a fabricação de drogas. Os militares encontraram uma metralhadora calibre 9mm, 106 pinos, um tablete e uma porção de cocaína, uma bucha de haxixe, duas porções, um tablete e um pedaço de crack, quatro frascos de éter, 84 papelotes de cocaína.
Também foram encontrados um liquidificador, um micro-ondas, um porta carregador duplo, 161 munições de diversos calibres, cinco capas de coletes balísticos e duas capas de colete tático.
Enquanto os militares realizavam a apreensão, uma outra guarnição da CIMEsp realizava a operação em outra parte do morro. Os militares estavam patrulhando quando avistaram indivíduos em atitude suspeita que, ao verem a guarnição, fugiram.
Nesse momento, os policiais desembarcaram das viaturas e realizaram um acompanhamento a pé até chegarem em uma área de mata, mas não conseguiram localizar os indivíduos.
Após buscas no local, foram encontradas 27 pacotes grandes de cocaína. Os materiais apreendidos foram entregues na 1ª Delegacia Regional de Vitória.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bairro da Penha drogas tráfico de drogas Vitória (ES) Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados