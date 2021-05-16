CIMEsp desmonta laboratório de drogas no Bairro da Penha, em Vitória

Policiais militares da Companhia Independente de Missões Especiais (CIMEsp) desmontaram um laboratório de drogas no Bairro da Penha, em Vitória, durante a "Operação Teseu", realizada na noite deste sábado (15).
Segundo a Polícia Militar, a guarnição foi até ao bairro e realizou uma incursão a pé. Quando os policiais chegaram próximo a uma escadaria, visualizaram uma edificação abandonada que tinha diversos pinos de cocaína vazios no terreno.
Ao entrar no imóvel, os policiais constataram que era um laboratório utilizado para a fabricação de drogas. Os militares encontraram uma metralhadora calibre 9mm, 106 pinos, um tablete e uma porção de cocaína, uma bucha de haxixe, duas porções, um tablete e um pedaço de crack, quatro frascos de éter, 84 papelotes de cocaína.
Também foram encontrados um liquidificador, um micro-ondas, um porta carregador duplo, 161 munições de diversos calibres, cinco capas de coletes balísticos e duas capas de colete tático.
Enquanto os militares realizavam a apreensão, uma outra guarnição da CIMEsp realizava a operação em outra parte do morro. Os militares estavam patrulhando quando avistaram indivíduos em atitude suspeita que, ao verem a guarnição, fugiram.
Nesse momento, os policiais desembarcaram das viaturas e realizaram um acompanhamento a pé até chegarem em uma área de mata, mas não conseguiram localizar os indivíduos.
Após buscas no local, foram encontradas 27 pacotes grandes de cocaína. Os materiais apreendidos foram entregues na 1ª Delegacia Regional de Vitória.