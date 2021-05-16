CIMEsp desmonta laboratório de drogas no Bairro da Penha, em Vitória

No local, os policiais apreenderam grande quantidade de cocaína, material para embalo, armamento e coletes balísticos Crédito: Divulgação/PMES

Policiais militares da Companhia Independente de Missões Especiais (CIMEsp) desmontaram um laboratório de drogas no Bairro da Penha, em Vitória , durante a "Operação Teseu", realizada na noite deste sábado (15).

Segundo a Polícia Militar, a guarnição foi até ao bairro e realizou uma incursão a pé. Quando os policiais chegaram próximo a uma escadaria, visualizaram uma edificação abandonada que tinha diversos pinos de cocaína vazios no terreno.

Ao entrar no imóvel, os policiais constataram que era um laboratório utilizado para a fabricação de drogas. Os militares encontraram uma metralhadora calibre 9mm, 106 pinos, um tablete e uma porção de cocaína, uma bucha de haxixe, duas porções, um tablete e um pedaço de crack, quatro frascos de éter, 84 papelotes de cocaína.

Também foram encontrados um liquidificador, um micro-ondas, um porta carregador duplo, 161 munições de diversos calibres, cinco capas de coletes balísticos e duas capas de colete tático.

Enquanto os militares realizavam a apreensão, uma outra guarnição da CIMEsp realizava a operação em outra parte do morro. Os militares estavam patrulhando quando avistaram indivíduos em atitude suspeita que, ao verem a guarnição, fugiram.

Nesse momento, os policiais desembarcaram das viaturas e realizaram um acompanhamento a pé até chegarem em uma área de mata, mas não conseguiram localizar os indivíduos.