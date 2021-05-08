Suspeitos são presos com armas em base para ataques a rivais de Andorinhas

Armas e rádios comunicadores foram encontrados no local onde os dois suspeitos foram detidos Crédito: Tiago Félix

Um homem foi preso e um adolescente foi apreendido pela Polícia Civil no bairro Santa Martha, em Vitória , na tarde desta sexta-feira (7). De acordo com a polícia, os suspeitos estavam em uma casa, a qual afirmaram ser utilizada como base para realizar ataques a traficantes de Andorinhas , bairro vizinho.

Na casa, a polícia apreendeu duas pistolas calibres .380 e .100, além de 24 munições de calibre .380 e 37 munições de calibre .40. Também foram encontradas três buchas de maconha, um rádio comunicador e seis carregadores de pistolas.

Segundo o titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, Marcelo Cavalcanti, a polícia recebeu informações de que dois homens estariam em uma casa com armas. Os suspeitos, segundo o delegado, seriam responsáveis por praticar ataques na região.

"Conseguimos localizar a casa e, consequentemente, prender os dois elementos. Com ambos, foram apreendidas armas de fogo - cada um estava portando uma pistola. Chama a atenção o poder de fogo desses indivíduos: armas letais, farta munição, que eles utilizam para dar ataques a traficantes rivais, que disputam a expansão do tráfico", disse.

Ainda segundo o delegado, os suspeitos não reagiram à prisão e apontaram a localização das armas. Eles também confessaram fazer parte da organização criminosa que atua no Morro do Macaco, também em Vitória, e afirmaram que estavam ali para proteger o local e para praticar homicídios de outros criminosos que tentassem retomar o controle do território.

"Eles são suspeitos desses ataques que estão acontecendo em Andorinhas. Todos esses inquéritos estão sendo trabalhados, eles são suspeitos de estarem envolvidos em todos esses crimes, inclusive no fato que ocorreu no dia 20 de abril, quando duas pessoas infelizmente foram baleadas no local e uma criança ficou ferida, eles também são suspeitos desse crime", finalizou.

CONFLITOS NA REGIÃO

Desde a metade de abril, o bairro Andorinhas sofre com a disputa pelo domínio do tráfico de drogas na região. Na madrugada do último dia 16, facções trocaram tiros, e os moradores acordaram assustados por volta das 3h. Os criminosos disparavam para o alto, em muros, nos carros e até nas residências.

Para tentar intimidar os rivais, os bandidos divulgam vídeos na internet, ostentando armas pesadas e fazendo ameaças. No meio dessa guerra, fica a população, como os alunos que praticavam atletismo na pista da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e que precisaram deitar no chão para escapar dos tiros.

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Apesar das promessas de segurança e do reforço no policiamento, os moradores de Andorinhas voltaram a sofrer com tiroteios no bairro na quinta-feira (6) . Dessa vez, os disparos aconteceram no início da tarde, antes das 14h. Uma gravação em áudio enviada para A Gazeta captou a sequência e o barulho dos tiros.

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Após ser acionada por uma denúncia anônima, a Polícia Militar realizou um patrulhamento na região. Durante as buscas, foram encontradas 25 cápsulas de dois calibres diferentes (.40 e 380), três munições intactas para pistola (.40) e um projétil. Todo o material será entregue na Primeira Delegacia Regional.