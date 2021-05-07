PM detém cinco suspeitos após confronto em bairro de Vitória

Policiais militares detiveram cinco indivíduos e apreenderam diversos materiais, entre eles armas, munições e drogas no bairro Joana D'Arc Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Após tentarem fugir por telhados e realizarem disparos contra a Polícia Militar , cinco indivíduos acabaram detidos nesta quinta-feira (6), no bairro Joana D'Arc, em Vitória . Na troca de tiros, um dos suspeitos – um adolescente de 16 anos – acabou ferido e foi levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), também na Capital.

Membro da Força Tática do Primeiro Batalhão, o sargento Edney informou que a equipe estava na região devido a um tiroteio em Andorinhas. "Fomos acionados por volta das 15h30. Eles (os cinco criminosos) deram um ataque lá e se esconderam em uma casa do bairro Joana D'Arc, onde fizemos o cerco", contou.

"Quando eles avistaram um militar em outra residência, um deles efetuou um disparo. Esse que efetuou o tiro acabou sendo baleado na perna e foi apreendido. Já os outros quatro, dois foram presos em outra casa e dois, em um quintal. Todos tentaram fugir pelos telhados, mas acabaram detidos", detalhou.

Os policiais militares também encontraram duas pistolas (calibre .40 e 9 mm) com numeração raspada, três carregadores e 64 munições. Além de 65 buchas de maconha, 56 pinos de cocaína, três rádios comunicadores, três celulares e uma pequena quantia em dinheiro (R$ 44). Todo o material foi apreendido.

AUTUADOS EM FLAGRANTE

Os suspeitos detidos foram levados para a Delegacia de Homicídios de Proteção à Pessoa de ( DHPP ) de Vitória. Por meio de nota, a Polícia Civil informou que os três maiores de idade (dois de 18 e um de 24 anos) foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores, sendo levados para o Centro de Triagem de Viana.

Já os dois suspeitos adolescentes, de 14 e 16 anos, responderão por ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio qualificada contra agente de segurança pública no exercício da função e foram encaminhados ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).

"As armas apreendidas serão encaminhadas para o setor do Departamento de Criminalística - Balística. Já as drogas serão encaminhadas para o Laboratório de Química Legal, do Departamento Médico Legal ( DML ) da Polícia Civil, para ser analisada e, posteriormente, será incinerada", concluiu.