Detento em "saidinha" de Dia das Mães furta moto e é preso pela PRF-ES

PRF prende beneficiário da saída temporária após furto de motocicleta Crédito: Divulgação | PRF

O suspeito foi abordado durante fiscalização no km 388 da BR 101, no município de Rio Novo do Sul , em uma motocicleta Honda de cor amarela. Após consultas, verificou-se que o veículo possuía ocorrência de furto registrada ainda nesta quinta-feira (6), em Anchieta , no Litoral Sul do Estado. Com o detido, foi encontrado um aparelho celular sem chip.

Em contato com o proprietário da motocicleta, este informou que o veículo foi furtado de dentro da sua garagem. A ocorrência foi encaminhada para o Departamento de Polícia Judiciária (DPJ), em Rio Novo do Sul.

O BENEFÍCIO

Presos que cumprem a pena em regime semiaberto no Espírito Santo receberam o benefício da saída temporária de Dia das Mães , que será celebrado neste domingo (9). A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que 1.528 detentos serão beneficiados e as saídas já começaram nesta quarta-feira (5), com retorno marcado para o próximo dia 12.

Segundo a Sejus, o benefício está previsto na Lei de Execução Penal e é concedido pelo Poder Judiciário para preparação e retorno à liberdade, visto que os detentos em regime semiaberto estão próximos de voltarem ao convívio em sociedade.