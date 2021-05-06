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Rio Novo do Sul

Detento em "saidinha" de Dia das Mães furta moto e é preso pela PRF-ES

O suspeito foi abordado durante fiscalização no km 388 da BR 101, no município de Rio Novo do Sul, em uma motocicleta Honda de cor amarela que havia sido furtada nesta quinta-feira (6)

Publicado em 06 de Maio de 2021 às 16:33

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

06 mai 2021 às 16:33
PRF no ES
PRF prende beneficiário da saída temporária após furto de motocicleta Crédito: Divulgação | PRF
Um homem de 36 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde desta quinta-feira (6) conduzindo uma motocicleta com registro de furto. Ao encaminharem o suspeito à delegacia, os agentes verificaram que o condutor da moto possui uma extensa ficha criminal e consta como preso no sistema prisional. Os policiais acionaram a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) e foram informados que o homem havia saído do presídio nesta quarta-feira (5), tendo sido beneficiado pela saída temporária de Dia das Mães.
O suspeito foi abordado durante fiscalização no km 388 da BR 101, no município de Rio Novo do Sul, em uma motocicleta Honda de cor amarela. Após consultas, verificou-se que o veículo possuía ocorrência de furto registrada ainda nesta quinta-feira (6), em Anchieta, no Litoral Sul do Estado. Com o detido, foi encontrado um aparelho celular sem chip.
Em contato com o proprietário da motocicleta, este informou que o veículo foi furtado de dentro da sua garagem. A ocorrência foi encaminhada para o Departamento de Polícia Judiciária (DPJ), em Rio Novo do Sul.

O BENEFÍCIO

Presos que cumprem a pena em regime semiaberto no Espírito Santo receberam o benefício da saída temporária de Dia das Mães, que será celebrado neste domingo (9). A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que 1.528 detentos serão beneficiados e as saídas já começaram nesta quarta-feira (5), com retorno marcado para o próximo dia 12.
Segundo a Sejus, o benefício está previsto na Lei de Execução Penal e é concedido pelo Poder Judiciário para preparação e retorno à liberdade, visto que os detentos em regime semiaberto estão próximos de voltarem ao convívio em sociedade.
A Sejus ainda citou que a saída temporária de Dia das Mães não foi adotada no ano de 2020 em virtude da pandemia do coronavírus. Em 2019, 1.019 detentos deixaram os sistemas prisionais do Espírito Santo por uma semana.

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