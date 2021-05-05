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Benefício

Justiça libera 1.528 presos no ES para saída temporária de Dia das Mães

A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) explicou que as saídas começam nesta quarta-feira (5), com retorno no próximo dia 12. A medida abrange detentos do regime semiaberto
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

05 mai 2021 às 14:36

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 14:36

Complexo Prisional de Viana
1.528 internos do regime semiaberto serão liberado para a saída temporária de Dia das Mães no ES Crédito: Divulgação
Presos que cumprem a pena em regime semiaberto no Espírito Santo receberão o benefício da saída temporária de Dia das Mães, que será celebrado neste domingo (9). A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que 1.528 detentos serão beneficiados e as saídas começam nesta quarta-feira (5), com retorno marcado para o próximo dia 12.
Segundo a Sejus, o benefício está previsto na Lei de Execução Penal e é concedido pelo Poder Judiciário para preparação e retorno à liberdade, visto que os detentos em regime semiaberto estão próximos de voltarem ao convívio em sociedade.
Justiça libera 1.528 presos no ES para saída temporária de Dia das Mães
A Sejus ainda citou que a saída temporária de Dia das Mães não foi adotada no ano de 2020 em virtude da pandemia do coronavírusEm 2019, 1.019 detentos deixaram os sistemas prisionais do Espírito Santo por uma semana. 

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