Justiça libera 1.528 presos no ES para saída temporária de Dia das Mães

1.528 internos do regime semiaberto serão liberado para a saída temporária de Dia das Mães no ES

Segundo a Sejus, o benefício está previsto na Lei de Execução Penal e é concedido pelo Poder Judiciário para preparação e retorno à liberdade, visto que os detentos em regime semiaberto estão próximos de voltarem ao convívio em sociedade.