Presos que cumprem a pena em regime semiaberto no Espírito Santo receberão o benefício da saída temporária de Dia das Mães, que será celebrado neste domingo (9). A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que 1.528 detentos serão beneficiados e as saídas começam nesta quarta-feira (5), com retorno marcado para o próximo dia 12.
Segundo a Sejus, o benefício está previsto na Lei de Execução Penal e é concedido pelo Poder Judiciário para preparação e retorno à liberdade, visto que os detentos em regime semiaberto estão próximos de voltarem ao convívio em sociedade.
Justiça libera 1.528 presos no ES para saída temporária de Dia das Mães
A Sejus ainda citou que a saída temporária de Dia das Mães não foi adotada no ano de 2020 em virtude da pandemia do coronavírus. Em 2019, 1.019 detentos deixaram os sistemas prisionais do Espírito Santo por uma semana.