PF apreende em Vila Velha eletrônicos de suspeito de pedofilia na web

Material apreendido pela Polícia Federal Crédito: Divulgação/PF

Uma operação da Polícia Federal, deflagrada na manhã desta quarta-feira (5), em Vila Velha, apreendeu dispositivos eletrônicos e mídias na casa de um suspeito de compartilhar arquivos de pedofilia na internet. O bairro onde aconteceu a apreensão não foi informado.

A ação, denominada "Operação Teimosia I, contou com a participação de cinco policiais federais a pedido do grupo de combate a crimes cibernéticos vinculado à Delegacia de Crimes Fazendários (GRCC/DELEFAZ). O objetivo da operação é de combater difusão de arquivos contendo exploração sexual de crianças através da internet.

Os dispositivos eletrônicos do suspeito, segundo a PF, serão agora submetidos à Perícia para elaboração de Laudo com o objetivo de identificar arquivos desta natureza armazenados e compartilhados, se existem outros envolvidos e se há produção de fotos ou vídeos contendo exploração desta natureza.

ENTENDA O CASO

Em face de rastreamento da rede mundial de computadores promovido por policiais federais capacitados, foram detectados usuários compartilhando arquivos com o conteúdo dessa natureza, durante as investigações.

CRIMES INVESTIGADOS