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Operação Teimosia I

PF apreende em Vila Velha eletrônicos de suspeito de pedofilia na web

Operação foi realizada na manhã desta quarta-feira (5) em Vila Velha. O bairro não foi informado

Publicado em 

05 mai 2021 às 12:40

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 12:40

HD apreendido pela Polícia Federal na Operação Teimosia
Material apreendido pela Polícia Federal Crédito: Divulgação/PF
Uma operação da Polícia Federal, deflagrada na manhã desta quarta-feira (5), em Vila Velha, apreendeu dispositivos eletrônicos e mídias na casa de um suspeito de compartilhar arquivos de pedofilia na internet. O bairro onde aconteceu a apreensão não foi informado.
A ação, denominada "Operação Teimosia I, contou com a participação de cinco policiais federais a pedido do grupo de combate a crimes cibernéticos vinculado à Delegacia de Crimes Fazendários (GRCC/DELEFAZ). O objetivo da operação é de combater difusão de arquivos contendo exploração sexual de crianças através da internet.
Os dispositivos eletrônicos do suspeito, segundo a PF, serão agora submetidos à Perícia para elaboração de Laudo com o objetivo de identificar arquivos desta natureza armazenados e compartilhados, se existem outros envolvidos e se há produção de fotos ou vídeos contendo exploração desta natureza.

ENTENDA O CASO

Em face de rastreamento da rede mundial de computadores promovido por policiais federais capacitados, foram detectados usuários compartilhando arquivos com o conteúdo dessa natureza, durante as investigações.

CRIMES INVESTIGADOS

O investigado responderá pelo crime de compartilhamento de arquivos contendo pornografia infanto-juvenil, presente no art.241-A da Lei 8.069/90, em que a pena varia entre 02 a 06 anos de reclusão e poderá ainda responder pelo crime de posse de arquivos, presente no art.241-B, cuja pena variam de 01 a 04 anos de reclusão, caso a perícia encontre arquivos dessa natureza armazenados.

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