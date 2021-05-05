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Prejuízo de R$ 38 mil

Bandidos invadem fazenda, fazem reféns e matam animais em Cariacica

O grupo armado fez sete da mesma família reféns, matou um boi e quatro vacas, roubou a carne, galinhas, ferramentas, eletrodomésticos, celular e dinheiro

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 12:55

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

05 mai 2021 às 12:55
Criminosos invadiram sítio em Cariacica e mataram animais
Criminosos invadiram fazenda em Cariacica e mataram animais Crédito: Imagem obtida pela TV Gazeta
Bandidos armados invadiram a Fazenda Boca do Mato, zona rural de Cariacica, na noite desta terça-feira (4), fizeram sete pessoas da mesma família reféns, mataram um boi, quatro vacas, levaram a carne dos animais e ainda roubaram frangos, eletrodomésticos, ferramentas, celulares e dinheiro. 
A ação dos quatro criminosos terminou por volta das 4h desta quarta-feira (5) e gerou prejuízo de cerca de R$ 38 mil. Um adolescente de 17 anos, filho do responsável pelo cuidado dos animais, foi amarrado e agredido com coronhadas nas costas. Ele passa bem.
O dono da propriedade é o engenheiro-agrônomo Antônio Carlos Cesquim Diniz, de 61 anos. Ele foi secretário de Agricultura de Cariacica na gestão do ex-prefeito Juninho (2013 a 2016 - 2017 a 2020). Na hora do crime, ele não estava no imóvel. 
Antônio contou que o caseiro estava na fazenda com a esposa e cinco filhos – um adolescente de 17, uma menina de 15 anos, e outros meninos de 2, 4 e 10 anos. Por volta das 18h, o caseiro ouviu os cachorros latindo e saiu da residência para ver o motivo.
"Quatro bandidos chegaram na casa do vaqueiro. Dois estavam armados e o renderam. Outros dois entraram pelo outro lado da casa. Eles mandaram ele entrar e renderam a família. Deixaram todos abaixados e ordenaram que ninguém que olhasse para eles. Um filho do vaqueiro, de 17 anos, respondeu algo que os bandidos não gostaram e foi agredido com coronhadas nas costas "
Antônio Carlos Cesquim Diniz - Dono da fazenda
Enquanto estavam rendidas, as vítimas ouviam barulho de carros na propriedade. Segundo Antônio, um dos criminosos disse que o bando era composto por pelo menos 11 pessoas. Do lado de fora, os comparsas foram até o curral onde estavam os animais. A golpes de machado, eles mataram um boi e quatro vacas.
Ainda no local, eles cortaram quatro bovinos e roubaram a carne. Uma das vacas não foi levada. Os restos dos animais ficaram na fazenda. Do terreno, eles ainda pegaram ao menos seis frangos vivos, roçadeira, cela, caixas de som, ferramentas, micro-ondas, celulares, bicicleta e cerca de R$ 1 mil que pertencia a um dos filhos do caseiro. 
O engenheiro-agrônomo contou que os quatro ladrões se revezavam. Enquanto dois mantinham a família refém, outros dois saíam da casa e iam até o curral. A suspeita é que eles auxiliavam os parceiros, pois voltavam sujos para o imóvel. Neste intervalo, comeram uma carne de boi que estava na panela, na cozinha da casa dos reféns.  "A família está abalada, mas passa bem", disse.
"Com os animais, o prejuízo foi cerca de R$ 30 mil. Contando com os demais objetos, foram mais R$ 8 mil. Espero que o governo cumpra o seu papel e faça a investigação e que prenda essas pessoas. Esses criminosos estão fazendo isso em várias partes do Estado", comentou o engenheiro.  Ele disse que a polícia já está investigando o caso.

SEGUNDO CASO NA FAZENDA

O assalto registrado na Fazenda Boca do Mato, em Cariacica, na noite desta terça-feira não foi o primeiro ocorrido no imóvel. Em 2008, bandidos roubaram 109 animais vivos. Após investigação, o gado foi localizado em um terreno em Ecoporanga, Noroeste do Estado. Do total, 105 foram recuperados e levados de volta à propriedade rural.
"Em 2008, aconteceu com outra família. Usaram três carretas para levar 109 cabeças de gado para Ecoporanga. Recuperamos 105 animais porque dois morreram pisoteados e dois fugiram para a mata. Os ladrões foram presos e condenados"
Antônio Carlos Cesquim Diniz - Dono da fazenda

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