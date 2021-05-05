Polícia prende na Serra suspeitos de integrar organização criminosa de SP

A Polícia Civil do Espírito Santo prendeu, na manhã desta quarta-feira (5), três homens de 24, 27 e 24 anos, e uma mulher de 23 anos suspeitos de serem integrantes de uma organização criminosa do Estado de São Paulo. Os suspeitos foram detidos em duas residências no bairro Cidade Pomar, em Serra.
A operação, da equipe do 11º Distrito Policial (DP) de Jacaraípe, com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), foi deflagrada por volta das 6h desta quarta-feira.
O objetivo, segundo a PC, foi localizar e apreender armas e drogas de suspeitos supostamente integrantes de uma organização criminosa paulista em cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos pelo juízo 3ª Vara Criminal da Comarca de Santo André, em São Paulo.
Durante a operação foram apreendidas uma espingarda calibre 12 e 21 munições do mesmo calibre, uma pistola taurus calibre .380 com dois carregadores e 21 munições. Os policiais também apreenderam duas espingardas de pressão, aparentemente modificadas para receber munição de calibre .22, um carregador para pistola .40, um tablete de maconha de cerca de 10x10cm.
Os quatro detidos foram encaminhados à Delegacia Regional de Serra, onde a ocorrência se encontrava em andamento na manhã desta quarta-feira.