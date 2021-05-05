Polícia prende na Serra suspeitos de integrar organização criminosa de SP

Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva

três homens de 24, 27 e 24 anos, e uma mulher de 23 anos suspeitos de serem integrantes de uma organização criminosa do Estado debairro Cidade Pomar, em Polícia Civil do Espírito Santo prendeu, na manhã desta quarta-feira (5),suspeitos de serem integrantes de uma organização criminosa do Estado de São Paulo . Os suspeitos foram detidos em duas residências no, em Serra

A operação, da equipe do 11º Distrito Policial (DP) de Jacaraípe, com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), foi deflagrada por volta das 6h desta quarta-feira.

O objetivo, segundo a PC, foi localizar e apreender armas e drogas de suspeitos supostamente integrantes de uma organização criminosa paulista em cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos pelo juízo 3ª Vara Criminal da Comarca de Santo André, em São Paulo.

Durante a operação foram apreendidas uma espingarda calibre 12 e 21 munições do mesmo calibre, uma pistola taurus calibre .380 com dois carregadores e 21 munições. Os policiais também apreenderam duas espingardas de pressão, aparentemente modificadas para receber munição de calibre .22, um carregador para pistola .40, um tablete de maconha de cerca de 10x10cm.