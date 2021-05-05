Homem morre após levar tiro na cabeça em bar de Cariacica

Um homem de 40 anos morreu após ser baleado na madrugada desta quarta-feira (5), em Cariacica. A vítima estava em um bar, localizado na Avenida Expedito Garcia, no bairro Campo Grande, e de acordo com as primeiras informações da polícia, ele bebia no local na companhia de uma amiga.
Por volta das 2h, homens armados passaram em um carro, e de dentro do veículo atiraram na direção do homem, que acabou atingido na cabeça. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu, foi acionado, prestou o socorro inicial e o conduziu ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. Ele chegou a dar entrada na sala de cirurgia, mas não sobreviveu.
Policiais chegaram a ir até o bar após o crime, porém o estabelecimento já estava fechado no momento em que a polícia chegou ao local. O caso está sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A vítima, que não teve o nome informado, não tinha passagens pela polícia.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta