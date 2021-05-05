Suspeito de matar a ex-namorada em Cariacica está foragido, diz polícia

Guilherme Mamede Santos é ex-namorado de Raissa e suspeito de assassiná-la em Cariacica Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Ele é considerado foragido. Polícia Civil procura pelo suspeito de assassinar a adolescente Raissa Da Silva Souza, de 15 anos, com um tiro na testa, no bairro Vila Prudêncio, em Cariacica , no dia 24 de abril.

A Justiça expediu o mandado de prisão contra ex-namorado Guilherme Mamede Santos, a pedido da delegada Raffaella Almeida, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), pela qual o caso está sendo investigado.

Em um dos trechos do áudio que seria de Guilherme, ele dizia que iria encontrar a ex-namorada em qualquer lugar.

"Você pode ficar longe o tempo que for. Você pode sumir o tempo que for, parceira. Mas uma coisa que vou falar pra você: uma hora eu te acho, Raissa. Uma hora alguém aparece e diz 'eu vi Raissa em tal bairro, eu vi Raissa em tal lugar'", diz parte do áudio.

Em um outro momento, uma voz que parece ser da mesma pessoa continua: "Eu já falei com você, que você vai derramar sangue nosso por causa desse mal costume de meter o pé. Então, parceira, segura os voos. Você não está acreditando em mim, a notícia vai bater na sua porta. Desse jeito aqui, ó! Vai bater na sua porta a notícia. Pode ter certeza".

O CRIME

Raíssa passou a noite anterior ao crime na casa de parentes, na tentativa de se esconder de Guilherme. Já no sábado, ela seguiu para a casa dos pais, em Vila Velha, mas acabou sendo encontrada pelo rapaz. Familiares da adolescente afirmam que ele apareceu armado na residência e a obrigou a sair com ele.

Os dois foram então para a casa do tio de Raíssa, em Vila Prudêncio, onde ela foi assassinada.

"O tio falou que eles chegaram conversando. E o tio foi fazer um miojo. Os vizinhos viram que ela chegou três vezes na varanda, mas eles não sabiam de nada e não tinham como interferir. Aí eles escutaram o tiro e os dois saíram para fora", contou a avó de Raissa.

Raissa da Silva Souza, 15 anos, assassinada em Vila Prudêncio Crédito: Rede Social

Segundo testemunhas, enquanto o tio de Raissa saiu para pedir ajuda para a sobrinha, Guilherme pedia ajuda para fugir.

Polícia Militar foi chamada e acionou uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). No entanto, ao chegar ao local, a equipe constatou que Raissa já estava morta.

No quintal da casa, os policiais localizaram uma arma semi-industrial com uma munição deflagrada. A arma foi entregue à Polícia Civil.