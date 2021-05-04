Adolescente de 17 anos é assassinado a tiros por bando em Cariacica

Um adolescente de 17 anos foi morto a tiros por um bando de criminosos no bairro Nova Esperança II, em Cariacica, na noite desta segunda-feira (3). De acordo com informações da Polícia Civil, o rapaz foi alvo de um ataque de bandidos de um bairro vizinho.
Testemunhas contaram à polícia que cerca de 10 homens armados, que seriam moradores de Nova Rosa da Penha II, invadiram Nova Esperança para atacar traficantes rivais. No local, houve um intenso tiroteio. O barulho da guerra foi registrado por moradores.
Durante a investida, os bandidos de Nova Rosa da Penha II teriam avistado o adolescente. Ele foi atingido com um tiro no pé e outro na cabeça. Ferido, o jovem foi socorrido por populares até o Pronto Atendimento de Alto Lage, no mesmo município.
Ele não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo foi levado para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória. O caso foi registrado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Com informações de Daniela Carla