Adolescente de 17 anos é assassinado a tiros por bando em Cariacica

Testemunhas contaram à polícia que cerca de 10 homens armados, que seriam moradores de Nova Rosa da Penha II, invadiram Nova Esperança para atacar traficantes rivais. No local, houve um intenso tiroteio. O barulho da guerra foi registrado por moradores.

Durante a investida, os bandidos de Nova Rosa da Penha II teriam avistado o adolescente. Ele foi atingido com um tiro no pé e outro na cabeça. Ferido, o jovem foi socorrido por populares até o Pronto Atendimento de Alto Lage, no mesmo município.