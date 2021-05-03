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Linhares: viatura da PRF se envolve em acidente com carreta na BR 101

De acordo com informações repassadas pela própria PRF, a viatura aguardava para entrar na pista quando o motorista da carreta não percebeu e não conseguiu evitar a colisão. Apesar do susto, ninguém ficou ferido
João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

03 mai 2021 às 19:50

Publicado em 03 de Maio de 2021 às 19:50

Linhares: viatura da PRF se envolve em acidente com carreta na BR 101
Linhares: viatura da PRF se envolve em acidente com carreta na BR 101 Crédito: Leitor / A Gazeta
Uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) se envolveu em um acidente de trânsito com uma carreta, na tarde desta segunda-feira (3). A ocorrência foi no km 149 da BR 101 em Linhares, Norte do Espírito Santo. Não há registros de feridos na colisão.
De acordo com informações repassadas pela própria PRF, a viatura aguardava para entrar na pista quando o motorista da carreta não percebeu e não conseguiu evitar a colisão. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.
A carreta ficou atravessada no meio da pista e a rodovia ficou bloqueada por quase duas horas no sentido Sul.

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