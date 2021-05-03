Linhares: viatura da PRF se envolve em acidente com carreta na BR 101

Uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) se envolveu em um acidente de trânsito com uma carreta, na tarde desta segunda-feira (3). A ocorrência foi no km 149 da BR 101 em Linhares, Norte do Espírito Santo. Não há registros de feridos na colisão.
De acordo com informações repassadas pela própria PRF, a viatura aguardava para entrar na pista quando o motorista da carreta não percebeu e não conseguiu evitar a colisão. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.
A carreta ficou atravessada no meio da pista e a rodovia ficou bloqueada por quase duas horas no sentido Sul.