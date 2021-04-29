Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Músicos de Linhares fazem festa surpresa para idosa de 103 anos

Dona Derly ganhou um bolo, agradeceu a homenagem e comemorou por já ter tomado as duas doses da vacina contra a Covid

Publicado em 29 de Abril de 2021 às 18:39

Públicado em 

29 abr 2021 às 18:39
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Dona Derly: imunizada e feliz da vida pelo 103º aniversário
Dona Derly: imunizada e feliz da vida pelo 103º aniversário Crédito: Felipe Reis
O 103º aniversário será neste sábado (1º), mas a festa já começou para dona Derly das Neves Costa Lima, moradora de Bebedouro, em Linhares. Na manhã desta quinta-feira (29), ela recebeu a visita dos músicos do projeto Cantarolar, mantido pela prefeitura, que fizeram uma festa surpresa para a mãe de sete filhos, avó de 24 netos, bisavó de 27 bisnetos e trisavó de dois trinetos.
Já vacinada com a segunda dose do imunizante contra o coronavírus, dona Derly é pura felicidade. “Graças a Deus não peguei esse vírus que já tirou a vida de milhares de pessoas. Além disso, recentemente tive a graça de receber a segunda dose da vacina que é a nossa maior esperança para se proteger.”

Veja Também

Idosa de Apiacá comemora aniversário de 108 anos com a família

Mulher mais idosa do ES tem 113 anos, fuma cachimbo e bebe cachaça

Não é a primeira vez que dona Derly é homenageada pelo projeto Cantarolar, que completou um ano de atividades no último sábado (24). No ano passado, no seu aniversário de 102 anos, ela também foi homenageada pelos músicos.

Veja Também

Casal de idosos tem reencontro emocionante após internação por Covid no ES

“Estou muito feliz por receber mais uma vez essa equipe maravilhosa do projeto Cantarolar na minha casa para comemorar o meu aniversário de 103 anos. No ano passado foi tudo muito lindo e emocionante, e neste ano não foi diferente. Muito obrigada a todos pela surpresa e por proporcionar este momento de muita alegria e emoção para mim e toda a minha família”, agradeceu.
Dona Derly recebendo a visita carinhosa dos músicos do projeto Cantarolar, mantido pela Prefeitura de Linhares
Dona Derly recebendo a visita carinhosa dos músicos do projeto Cantarolar, mantido pela Prefeitura de Linhares Crédito: Felipe Reis
Criado com o objetivo de levar alegria, conforto e esperança para as pessoas por meio da música neste momento de distanciamento e isolamento provocado pela pandemia, o projeto ultrapassou a marca de mil apresentações.
Neste período o Cantarolar já se apresentou em hospitais de referência no tratamento de pacientes contra a Covid-19, na residência de idosos acamados, nas unidades de saúde do município e nas instituições de longa permanência que cuidam de crianças, idosos e deficientes. O projeto também esteve presente durante a alta de diversos pacientes que após dias internados venceram a doença.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Maria Rita, 114 anos, a mais idosa do ES, é vacinada contra a Covid

Com 104 anos, idosa de Alfredo Chaves recebe alta após vencer a Covid-19

Idosa de 82 anos costura bonecas para crianças durante a pandemia no ES

Idosa no ES reencontra irmã que estava desaparecida há mais de 60 anos

"Nunca deixei de votar", diz eleitora idosa de 88 anos do ES

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Linhares Música Prefeitura de Linhares Covid-19 Festa de Aniversário Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Apple entra em 'nova era' com troca de comando após 15 anos
Hospital Santa Rita
Governo do ES abre 34 novos leitos oncológicos pelo SUS no Hospital Santa Rita
Tadeu Schmidt entrou na casa do BBB 26
Tadeu Schmidt entra na casa do BBB 26 e emociona finalistas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados