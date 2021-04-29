Músicos de Linhares fazem festa surpresa para idosa de 103 anos

Dona Derly: imunizada e feliz da vida pelo 103º aniversário Crédito: Felipe Reis

O 103º aniversário será neste sábado (1º), mas a festa já começou para dona Derly das Neves Costa Lima, moradora de Bebedouro, em Linhares . Na manhã desta quinta-feira (29), ela recebeu a visita dos músicos do projeto Cantarolar, mantido pela prefeitura, que fizeram uma festa surpresa para a mãe de sete filhos, avó de 24 netos, bisavó de 27 bisnetos e trisavó de dois trinetos.

Já vacinada com a segunda dose do imunizante contra o coronavírus, dona Derly é pura felicidade. “Graças a Deus não peguei esse vírus que já tirou a vida de milhares de pessoas. Além disso, recentemente tive a graça de receber a segunda dose da vacina que é a nossa maior esperança para se proteger.”

Não é a primeira vez que dona Derly é homenageada pelo projeto Cantarolar, que completou um ano de atividades no último sábado (24). No ano passado, no seu aniversário de 102 anos, ela também foi homenageada pelos músicos.

“Estou muito feliz por receber mais uma vez essa equipe maravilhosa do projeto Cantarolar na minha casa para comemorar o meu aniversário de 103 anos. No ano passado foi tudo muito lindo e emocionante, e neste ano não foi diferente. Muito obrigada a todos pela surpresa e por proporcionar este momento de muita alegria e emoção para mim e toda a minha família”, agradeceu.

Dona Derly recebendo a visita carinhosa dos músicos do projeto Cantarolar, mantido pela Prefeitura de Linhares Crédito: Felipe Reis

Criado com o objetivo de levar alegria, conforto e esperança para as pessoas por meio da música neste momento de distanciamento e isolamento provocado pela pandemia, o projeto ultrapassou a marca de mil apresentações.