Idosa de 82 anos costura bonecas para crianças durante a pandemia no ES

Dona Gertrudes confecciona bonecas para doação Crédito: Arquivo da família | Andressa Reis

Assim como dona Chiquita, uma senhora que não poupou esforços para fazer crianças felizes neste Natal , Gertrudes Mathielo, de 82 anos, aproveitou o tempo livre e o confinamento trazidos pela pandemia do novo coronavírus para costurar bonecas para doar para crianças carentes. Moradora do Horto, em Vitória, ela conta que já produziu mais de 80 unidades dos brinquedos. No início da produção, lá em abril, as bonecas eram um pouco "tortinhas", mas, com o tempo, Gertrudes foi pegando o jeito e já não vê a hora de entregar os presentes em um evento solidário que será realizado no dia 26 deste mês.

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A filha, a cabeleireira Janete Mathielo, de 55 anos, conta que a mãe tem trabalhado dia e noite na confecção dos presentes. "Isso a estimulou muito na pandemia. Ela não era de sair, mas ficar presa era ruim. E eu acho que outras idosas poderiam se contagiar com a iniciativa dela. Antes ela fazia panos de prato, sempre costurou bem. E a gente conhece uma pessoa que trabalha com crianças carentes, então vimos a foto de uma boneca de crochê e ela quis replicar. Fez uma e gostou da ideia, então quis fazer doação", contou.

Sentindo-se especial e útil, Gertrudes, que já enfrentou um Acidente Vascular Cerebral (AVC), afirmou que perdeu um pouco dos movimentos e da habilidade motora.

"Minha filha diz que eu fazia colchas lindas, hoje faço coisas mais simples. Mas estou feliz da vida, muito contente. Essa pandemia me botou para fazer esse negócio e deu certo, graças a Deus. Agora eu quero ver se a criançada vai gostar. As crianças vão receber as bonecas em um evento solidário chamado Rua do Céu" Gertrudes Mathielo - Costureira de bonecas

Idosa do ES confecciona bonecas durante a pandemia para crianças carentes Crédito: Arquivo pessoal | Andressa Reis

Assim como dona Chiquita, Gertrudes, que foi trabalhadora rural e dona de casa, nunca teve bonecas, mas a criatividade não a impediu de brincar: ela fazia as bonecas com o que tinha, por exemplo, feitas de abóbora e milho. Hoje conta que espera que a iniciativa dela mova outros idosos a fazerem o bem a quem precisa.

AÇÃO SOCIAL

A ação social para a qual dona Gertrudes irá contribuir, chamada de Rua do Céu, ajuda cerca de 1.500 crianças e adolescentes, entre 2 e 18 anos. "Os jovens são divididos em 12 frentes de diversos municípios do Espírito Santo, incluindo Vila Velha, Muniz Freire e Viana, por exemplo. Levaremos as bonequinhas e palhacinhos feitos pela Gertrudes para a nossa sede, no dia 26, e lá dividiremos para as crianças que se encaixem na faixa etária compatível", contou Sullamita Rocon, uma das organizadoras do projeto social.

Dona Gertrudes confecciona bonecas para doação Crédito: Arquivo da família | Andressa Reis