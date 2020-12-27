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Festas

5 opções de máscaras estilosas e elegantes para as festas de fim de ano

Confira as dicas para aproveitar as confraternizações com segurança, mas sem abrir mão do estilo e da elegância que a época pede
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 dez 2020 às 06:00

Publicado em 27 de Dezembro de 2020 às 06:00

Máscaras estilosas para o fim de ano.
Escolha a que combina mais com seu estilo e aposte. Crédito: Divulgação
Desde março, as máscaras passaram a fazer parte da rotina de todo mundo e, com o passar do tempo, várias versões foram surgindo e compondo o estilo das pessoas. O fim de ano se aproxima e é tradição que todos se arrumem nas comemorações do Natal e do Ano Novo. Neste ano, mesmo com as máscaras, não deve ser diferente. Portanto é preciso se preparar para que esse novo acessório também participe da produção para as festas. Para te ajudar nessa missão, separamos algumas opções mais elegantes para combinar com o clima da época.

Muito brilho

Máscara de Lurex
Máscara de Lurex já é queridinha nas redes sociais. Crédito: Divulgação / Americanas.com
Bem brilhante e com a cara das festas de fim de ano, a máscara de lurex com glitter tem tudo pra ser a mais cobiçada do momento. A versão superestilosa do acessório pode ser encontrada nas cores preto e nude, no site da Americanas. As máscaras vêm acompanhadas de uma necessaire transparente com zíper para ser guardada de forma protegida na bolsa na hora de comer ou beber durante os eventos.  Elas custam R$ 47,00. 

Elegante

Máscaras de renda
Máscaras de renda são belíssimas, mas lembre-se de que é preciso um forro seguro. Crédito: Divulgação / C&A
A C&A resolveu apostar na clássica renda, que garante um ar mais elegante a qualquer look. Disponíveis nas cores preta e branca, o acessório pode dar um ar sofisticado e discreto à sua produção. O modelo dupla face é forrado em algodão com acabamento antibacteriano, custa R$ 25,90 e pode ser adquirido no site oficial da loja.

Glamour

Máscaras com aplicações e bordados.
Máscaras com aplicações e bordados são uma ótima aposta. Crédito: Divulgação / Atelier Fernanda Baião
Para aquelas que não abrem mão de um pouco mais de glamour, a estilista Fernanda Baião, que trabalha com vestidos de festa, resolveu investir na produção de máscaras de luxo e disponibilizou algumas peças  no site de seu atelier. São máscaras com tecidos brilhosos, aplicações e até bordados. As peças variam entre R$ 20,00 e R$ 35,00.

Pra brilhar e fazer o bem

Balmi Mask com paetês.
Balmi Mask com paetês. Crédito: Divulgação / Balmi Shop
Outra opção para quem está longe de ser do time das minimalistas, são as máscaras revestidas com paetês. Elas têm seu charme e garantem todo o brilho necessário. A loja online Balmi apostou em várias cores, permitindo que a escolha seja feita a partir do look do dia. Além disso, a cada Balmi Mask vendida, duas são doadas para a comunidades carentes. Por lá, as peças estão em promoção por R$ 44,99.

Discreta e estilosa

Para as mais básicas, a clássica máscara estampada Crédito: Divulgação /
Se você é adepta do lema menos é mais e não vai investir muito, mas não quer abrir mão do estilo, a dica é apostar em uma estampa na paleta das festas em um tecido mais nobre. A Amaro tem máscaras com diversas estampas por R$ 14,90 no site.

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