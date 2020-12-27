5 opções de máscaras estilosas e elegantes para as festas de fim de ano

Desde março, as máscaras passaram a fazer parte da rotina de todo mundo e, com o passar do tempo, várias versões foram surgindo e compondo o estilo das pessoas. O fim de ano se aproxima e é tradição que todos se arrumem nas comemorações do Natal e do Ano Novo. Neste ano, mesmo com as máscaras, não deve ser diferente. Portanto é preciso se preparar para que esse novo acessório também participe da produção para as festas. Para te ajudar nessa missão, separamos algumas opções mais elegantes para combinar com o clima da época.