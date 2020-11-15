Confira as novidades do universo da moda e da beleza

Coleção Luz, da Natura Crédito: Divulgação/Natura

COM A LUZ NA MEDIDA CERTA

A Natura UNA acaba de lançar a Coleção Luz, que conta com vários produtos que vão fazer a cabeça de quem AMA maquiagem e o universo de beleza. Tem iluminador e pincel de rosto e de corpo, esmalte e batom com acabamento cristal em 4 cores diferentes (Cristal Rose, Cristal Rouge, Cristal Cobre, Cristal). Os batons custam R$ 49,90, cada, e podem ser usados como sombra ou iluminador, já que possuem pérolas de alta pigmentação com hidratação.

Cores dos batons líquidos Crédito: Divulgação/Natura

O iluminador combina com todos os tipos e tons de pele. Já o pincel tem design inteligente para uso no rosto e no corpo e cerdas macias indicadas para fórmulas secas ou cremosas. O iluminador + pincel Kabuki custam R$ 99,90 e R$ 62,90, respectivamente. Com pontos de brilho intensos e sofisticados, os esmaltes cristais têm longa duração e custam R$ 21,90, cada.

O verão 2021 pede passagem!

Uma aposta para a temporada é o linho Crédito: Débora Benaim

É o que promete a campanha da Outlast, multimarca masculina que há 12 anos veste o homem capixaba. Para celebrar a chegada a nova coleção, e também a mudança de endereço, a loja convidou a fotógrafa Débora Benaim para assinar os cliques com o modelo Cristiano Sarter. Uma aposta para a temporada é o linho, que fincou de vez o dois pés no guarda-roupa deles. Aposte!

LÁBIOS HIDRATADOS POR 4 HORAS

Lançamento da Profuse, o Nutrel hidrata e revitaliza os lábios Crédito: divulgação/Profuse

Para compor sua linha Nutrel, de produtos especiais para quem tem peles sensíveis ou temporariamente sensibilizadas, a Profuse acaba de lançar o novo Nutrel Lip Repair. Com Pró-vitamina B5, Pantenol, Vitamina E e Glicerina, o produto é uma terapia diária para lábios ressecados e fragilizados: hidrata, repara e protege.

Promove a reparação intensiva, hidratação prolongada por 4 horas e tem ação calmante com o alívio imediato do desconforto. Além disso, sua textura balm translúcida oferece conforto e discrição na aplicação, sem deixar resíduos, e cria um escudo protetor contra as agressões externas. Indicado para uso diário. Custa R$ 16,74

CUIDADOS FACIAIS COM ATIVOS PODEROSOS

Vitamina B5 Gel Nutritivo de Limpeza: limpa e prepara a pele. A Vitamina B5 é um ativo reconhecido por manter a hidratação essencial da pele, respeitando seu equilíbrio natural. Custa R$49,90 Crédito: divulgação/O Boticário

O Boticário acaba de lançar a Botik, nova marca de cuidados faciais que reúne ativos poderosos e tecnologia suíça. A linha completa de skincare foi desenvolvida para a diversidade da pele brasileira e traz ativos desejados como o Ácido Hialurônico puro, Vitamina C, Ácido Kójico, Cafeína, Peptídeos, Vitamina B5, Prebióticos e Argila Branca, para garantir a melhor performance nos cuidados com a pele do rosto.

Ácido Hialurônico Sérum de Alta Potência: preenche e redensifica a pele desde as camadas mais profundas com alto poder de hidratação. Pele mais firme em 15 dias . Custa R$ 149,90 Crédito: divulgação/O Boticário

As fórmulas foram cuidadosamente pensadas para a pele brasileira e apresentam texturas ultraleves, de rápida absorção. Foram 7 anos entre estudos, desenvolvimento e testes que resultaram na união dos ativos mais poderosos a uma exclusiva tecnologia suíça. Essa tecnologia, patenteada por um laboratório suíço, faz a reprodução da alga Coenochloris Signiensis. Combinada aos demais ingredientes, ela entrega um efeito antioxidante poderoso para pele, com eficácia comprovada para o aumento da hidratação, a diminuição da profundidade de rugas e a melhora na barreira cutânea.

Os produtos Botik chegam ao mercado abrangendo as principais etapas da rotina de skincare, da limpeza à hidratação, com versões em gel, tônico, máscara, creme e sérum de alta potência. Cada concentrado oferece individualmente resultados diferentes e que podem ser combinados, como purificação, limpeza, renovação, efeito lifting, uniformização, luminosidade, amenização de rugas profundas e preenchimento.

JOIAS EM NOVO ESPAÇO

Nova loja do joalheiro Marco Aurélio, no Centro da Praia Crédito: Divulgação/Marco Aurélio

Depois de 15 anos no mesmo endereço, no edifício Tiffany, na Reta da Penha, o joalheiro Marco Aurélio acaba de inaugurar uma loja conceito no Centro da Praia Shopping. A proposta foi criar um espaço mais confortável e funcional para atender melhor os clientes.

AXILAS CLARAS E HIDRATADAS

O Deomilk possui fórmulas enriquecidas com vitaminas e nutrientes do leite Crédito: Divulgação/Nivea

O novo antitranspirante lançado pela Nivea trata as axilas. O Deomilk possui fórmulas enriquecidas com vitaminas e nutrientes do leite e contém diversos ingredientes hidratantes, responsáveis por devolver a beleza natural das axilas, além de proteger a hidratação natural da pele. Você já parou para pensar que essa área do corpo é esquecida quando falamos de cuidados com a pele? Em especial após a depilação, ou mesmo no inverno depois de banhos quentes e no verão, que ficam mais expostas.

A linha foi desenvolvida para atender a necessidade da mulher brasileira por um produto que não só protege contra suor e mau odor, mas também cuida da pele, deixando essa parte do corpo protegida por 48 horas, bonita, macia e renovada, mesmo após a depilação. Disponível em três fragrâncias: o Sensitive, o Toque Seco e o Fresh.

PELE CUIDADA, MAKE PERFEITA

Skin.q é a primeira linha de tratamento facial que traz poderosos ativos, como Ácido Hialurônico Inteligente e a superfruta Goji Berry Crédito: divulgação/Quem Disse Berenice

A Quem Disse, Berenice? entende que manter uma pele bem cuidada é parte fundamental para uma boa maquiagem, e, por isso, se consolidou no segmento de Beauty Care com produtos que entregam maquiagem com formulações e ativos que também cuidam da pele. Mas as novidades não pararam por aí? A marca acaba de apresentar a Skin.q, a primeira linha de tratamento facial que traz poderosos ativos, como Ácido Hialurônico Inteligente e a superfruta Goji Berry.