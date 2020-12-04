Fim de ano: cuidados para quem não quer abrir mão das comemorações

O uso de máscaras deve ser constante durante as reuniões presenciais Crédito: Shutterstock

O fim do ano se aproxima e, com ele, as comemorações de Natal e Ano Novo que tradicionalmente reúnem amigos e família. Porém, neste ano, muitas dúvidas surgem em relação a possibilidades de manter as tradições em tempos de pandemia. Muita gente deve aderir a reuniões online também neste momento e a opção para quem não abre mão das reuniões presenciais é aderir a medidas de redução de danos.

A médica infectologista Marina da Rós Malacarme afirma que o cuidado fundamental é orientar aos convidados que estejam em alerta quanto aos sintomas. Caso manifeste qualquer um deles, o ideal é manter-se em casa. Atentar-se aos sinais como dor de garganta, diarreia, dor de cabeça, dor no corpo e, principalmente, falta de ar é muito importante, aconselha.

A escolha do ambiente

Outro fator importante é a escolha do ambiente que deve ser arejado e espaçoso para que as pessoas consigam manter uma distância segura umas das outras. Além da distância, os convidados precisam estar de máscaras, cobrindo a boca e o nariz e tentar evitar um contato muito íntimo, como abraços, beijos e até apertos de mão. A disponibilização de álcool gel para todos também é essencial, explica a médica.

"As famílias que já moram juntas, podem permanecer juntas e sentar na mesma mesa, mas precisam se manter distantes de quem não reside na mesma casa" Marina da Rós Malacarme - Médica infectologista

O número de pessoas no evento também vai depender do local e de seu tamanho. Segundo a infectologista, o ideal é que cada pessoa esteja a cerca de um metro e meio de distância da outra. As famílias que já moram juntas, podem permanecer juntas e sentar na mesma mesa, por exemplo, mas precisam se manter distantes de quem não reside na mesma casa, complementa.

A médica infectologista Marina da Rós Malacarne alerta para a importância de optar por reuniões mais intimistas. Crédito: Divulgação

Na hora de comer

"O uso das máscaras na hora de se servir é o mais importante. É desnecessário usar luvas, pois elas causam uma falsa sensação de proteção" Marina da Rós Malacarme - Médica infectologista

Como em todos os anos anteriores, as comemorações devem contar com as famosas ceias e mesas fartas. Em relação ao momento da alimentação, alguns cuidados podem ser tomados a fim de minimizar as chances de contágio. Dentre eles estão a higiene das mãos e o uso de tampas nos recipientes onde os alimentos estiverem armazenados.

O uso das máscaras na hora de se servir é o mais importante. É desnecessário usar luvas, pois elas causam uma falsa sensação de proteção. Quando a pessoa fica de luva, deixa de higienizar as mãos, acrescenta Marina.

Reuniões intimistas

A principal das orientações é optar por reuniões em família, com pessoas que você já tenha contato. Tentar evitar reuniões com grande número de pessoas e aderir a reuniões mais intimistas em ambientes arejados, finaliza a infectologista.