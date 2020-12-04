Fim de ano: cuidados para quem não quer abrir mão das comemorações

O fim do ano se aproxima e, com ele, as comemorações de Natal e Ano Novo que tradicionalmente reúnem amigos e família. Porém, neste ano, muitas dúvidas surgem em relação a possibilidades de manter as tradições em tempos de pandemia. Muita gente deve aderir a reuniões online também neste momento e a opção para quem não abre mão das reuniões presenciais é aderir a medidas de redução de danos.
A médica infectologista Marina da Rós Malacarme afirma que o cuidado fundamental é orientar aos convidados que estejam em alerta quanto aos sintomas. Caso manifeste qualquer um deles, o ideal é manter-se em casa. Atentar-se aos sinais como dor de garganta, diarreia, dor de cabeça, dor no corpo e, principalmente, falta de ar é muito importante, aconselha.
A escolha do ambiente
Outro fator importante é a escolha do ambiente que deve ser arejado e espaçoso para que as pessoas consigam manter uma distância segura umas das outras. Além da distância, os convidados precisam estar de máscaras, cobrindo a boca e o nariz e tentar evitar um contato muito íntimo, como abraços, beijos e até apertos de mão. A disponibilização de álcool gel para todos também é essencial, explica a médica.
"As famílias que já moram juntas, podem permanecer juntas e sentar na mesma mesa, mas precisam se manter distantes de quem não reside na mesma casa"
O número de pessoas no evento também vai depender do local e de seu tamanho. Segundo a infectologista, o ideal é que cada pessoa esteja a cerca de um metro e meio de distância da outra. As famílias que já moram juntas, podem permanecer juntas e sentar na mesma mesa, por exemplo, mas precisam se manter distantes de quem não reside na mesma casa, complementa.
Na hora de comer
"O uso das máscaras na hora de se servir é o mais importante. É desnecessário usar luvas, pois elas causam uma falsa sensação de proteção"
Como em todos os anos anteriores, as comemorações devem contar com as famosas ceias e mesas fartas. Em relação ao momento da alimentação, alguns cuidados podem ser tomados a fim de minimizar as chances de contágio. Dentre eles estão a higiene das mãos e o uso de tampas nos recipientes onde os alimentos estiverem armazenados.
O uso das máscaras na hora de se servir é o mais importante. É desnecessário usar luvas, pois elas causam uma falsa sensação de proteção. Quando a pessoa fica de luva, deixa de higienizar as mãos, acrescenta Marina.
Reuniões intimistas
A principal das orientações é optar por reuniões em família, com pessoas que você já tenha contato. Tentar evitar reuniões com grande número de pessoas e aderir a reuniões mais intimistas em ambientes arejados, finaliza a infectologista.
Proteja-se, proteja os outros e boas festas!