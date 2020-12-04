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Pandemia

Fim de ano: cuidados para quem não quer abrir mão das comemorações

Optar por confraternizações menores e convidados que você já mantenha contato são alternativas para este fim de ano atípico. Escolher lugares arejados  também está entre as orientações

Publicado em 04 de Dezembro de 2020 às 06:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2020 às 06:01
Mulheres reunidas com presentes e toucas de natal
O uso de máscaras deve ser constante durante as reuniões presenciais Crédito: Shutterstock
O fim do ano se aproxima e, com ele, as comemorações de Natal e Ano Novo que tradicionalmente reúnem amigos e família. Porém, neste ano, muitas dúvidas surgem em relação a possibilidades de manter as tradições em tempos de pandemia. Muita gente deve aderir a reuniões online também neste momento e a opção para quem não abre mão das reuniões presenciais é aderir a medidas de redução de danos.
A médica infectologista Marina da Rós Malacarme afirma que o cuidado fundamental é orientar aos convidados que estejam em alerta quanto aos sintomas. Caso manifeste qualquer um deles, o ideal é manter-se em casa. Atentar-se aos sinais como dor de garganta, diarreia, dor de cabeça, dor no corpo e, principalmente, falta de ar é muito importante, aconselha.

A escolha do ambiente

Outro fator importante é a escolha do ambiente que deve ser arejado e espaçoso para que as pessoas consigam manter uma distância segura umas das outras. Além da distância, os convidados precisam estar de máscaras, cobrindo a boca e o nariz e tentar evitar um contato muito íntimo, como abraços, beijos e até apertos de mão. A disponibilização de álcool gel para todos também é essencial, explica a médica.
"As famílias que já moram juntas, podem permanecer juntas e sentar na mesma mesa, mas precisam se manter distantes de quem não reside na mesma casa"
Marina da Rós Malacarme - Médica infectologista
O número de pessoas no evento também vai depender do local e de seu tamanho. Segundo a infectologista, o ideal é que cada pessoa esteja a cerca de um metro e meio de distância da outra. As famílias que já moram juntas, podem permanecer juntas e sentar na mesma mesa, por exemplo, mas precisam se manter distantes de quem não reside na mesma casa, complementa.
A médica infectologista Marina da Rós Malacarne
A médica infectologista Marina da Rós Malacarne  alerta para a importância de optar por reuniões mais intimistas. Crédito: Divulgação

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Na hora de comer

"O uso das máscaras na hora de se servir é o mais importante. É desnecessário usar luvas, pois elas causam uma falsa sensação de proteção"
Marina da Rós Malacarme - Médica infectologista
Como em todos os anos anteriores, as comemorações devem contar com as famosas ceias e mesas fartas. Em relação ao momento da alimentação, alguns cuidados podem ser tomados a fim de minimizar as chances de contágio. Dentre eles estão a higiene das mãos e o uso de tampas nos recipientes onde os alimentos estiverem armazenados.
O uso das máscaras na hora de se servir é o mais importante. É desnecessário usar luvas, pois elas causam uma falsa sensação de proteção. Quando a pessoa fica de luva, deixa de higienizar as mãos, acrescenta Marina.

Reuniões intimistas

A principal das orientações é optar por reuniões em família, com pessoas que você já tenha contato. Tentar evitar reuniões com grande número de pessoas e aderir  a reuniões mais intimistas em ambientes arejados, finaliza a infectologista.
Proteja-se, proteja os outros e boas festas!

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