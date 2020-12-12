Crianças da Piedade vão receber brinquedos e livros em ação de Natal

Luizane Guedes é umas organizadoras do projeto de doação de livros para crianças do Morro da Piedade, em Vitória Crédito: Divulgação/Acervo pessoal

No Morro da Piedade, em Vitória , as marcas da violência são combatidas pelo espírito solidário dos moradores que acreditam na importância da união. Pelo menos 55 crianças da comunidade vão receber brinquedos e livros de uma Mamãe Noel na semana do Natal neste ano. A identidade da personagem foi mantida em sigilo. Para realizar o feito, ela conta com muitos ajudantes especiais.

O projeto contempla uma celebração, que será realizada na Capela São Vicente de Paulo, localizada no alto do morro, no dia 20 deste mês, às 9h30. Após o evento, as crianças terão um café da manhã e um bate-papo com convidados. Uma delas é a militante do Movimento Negro e doutora em Psicologia, Luizane Guedes.

Cidade de Vitória vista do Morro da Piedade Crédito: Fernando Madeira

Sandra Maria Reis, de 50 anos, mora na Piedade desde que nasceu. A auxiliar de serviços gerais é uma das organizadoras da ação de Natal. Ela explicou que a ideia surgiu depois que os sobrinhos dela, Damião e Ruan Reis, de 22 e 19 anos , foram mortos a tiros, no dia 25 de março de 2018, durante um ataque ao bairro onde viviam, sem nunca terem se envolvido em nenhum crime.

"O ano mais difícil para nós foi quando aconteceu essa violência brutal em nossa comunidade. As pessoas ficaram com medo de continuar morando no bairro, e a gente teve que procurar coragem para enfrentar tudo aquilo com Deus no coração. Nós ficamos com o papel de fazer a comunidade renascer" Sandra Maria Reis - Organizadora da ação de Natal

Irmãos Damião e Ruan Reis, que moravam na Piedade, foram assassinados em 2018 Crédito: Reprodução TV Gazeta

Ela conta que, após a repercussão dos atos violentos na imprensa capixaba, ainda em 2018, muitas crianças de bairros como Jardim da Penha, Jardim Camburi, Praia do Canto e Jucutuquara, todos em Vitória, enviaram seus brinquedos pessoais e cartas com manifestações de apoio e carinho aos moradores da Piedade.

Nosso senhor Jesus Cristo foi pobre e continua sendo pobre, mas está no meio do povo. Ele é rei, sem uma coroa e sem um mastro na mão. Ele é o rei da paz, da consciência, da solidariedade, da família e de tudo que há de bom. É sobre isso nossa festa. Queremos construir e fortalecer um vínculo de respeito e amor ao próximo, declara Sandra.

Além de reunir as crianças, Sandra diz que o foco do projeto é transmitir uma mensagem de empoderamento às crianças, principalmente, quanto às questões relacionadas a racismo e discriminação social evidenciadas por elas e por demais moradores da comunidade, um dos bairros mais antigos da Capital.

É importante frisar que o ser humano negro tem direito à vida. Nossa comunidade não quer mais ser arrebatada por essa violência da discriminação. Queremos que essas pessoas que nos enxergam assim abram os olhos para verem o que estamos fazendo por nós mesmos, já que os governos e outras entidades não dão importância à nossa luta, afirma.

Tatiana Rosa, com uma caixa de giz de cera, ao lado de uma parceira da ação de Natal, Aline Lopes Crédito: Acervo pessoal/Divulgação

DOAÇÃO DE LIVROS

Durante a ação de Natal, a psicóloga Luizane Guedes vai realizar uma atividade ligada ao empoderamento e à valorização para crianças e adolescentes e distribuir livros infantis durante o evento previsto para o dia 20 deste mês. Os títulos são frutos de doações enviadas após uma campanha feita nas redes sociais.

A ideia surgiu após a servidora pública conhecer o projeto intitulado Invasão de Livros desenvolvido no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro . Com a ajuda de amigos e simpatizantes à importância da literatura, Luizane já reuniu 300 livros e o número pode aumentar até o dia da entrega.

"A ideia é na?o so? possibilitar o acesso a livros voltados para a questa?o do empoderamento, da negritude e da autoestima, como tambe?m fortalecer neles e no territo?rio um olhar diferente do que vem sendo produzido, diferente da viole?ncia e dos conflitos, que sa?o a u?nica to?nica dada à comunidade o tempo todo" Luizane Guedes - Psicóloga