Polícia caça bandido acusado de drogar e estuprar vítimas em Linhares

Segundo o chefe da 16ª Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo, a primeira vítima foi uma adolescente de 14 anos, abusada em setembro de 2019, no bairro Interlagos. Além dela, outra jovem de 21 anos foi atacada em maio de 2020, no mesmo local.

"Nos dois casos, os elementos indicam que ele agiu da mesma forma, embriagando e drogando as vítimas para depois praticar o crime de estupro"

O delegado esclareceu que, após a identificação do acusado, a polícia tentou prender o homem, mas ainda não conseguiu encontrar o seu paradeiro. Ele destacou que, contra Jocimar, existe mandado de prisão pelos crimes. O delegado informou ainda que quem tiver alguma informação sobre o acusado pode entrar em contato com o Dique Denúncia, através do telefone 181.