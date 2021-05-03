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Está foragido

Polícia caça bandido acusado de drogar e estuprar vítimas em Linhares

Segundo a Polícia Civil, Jocimar Ramos, de 37 anos, possui mandado de prisão em aberto pelos crimes cometidos contra uma adolescente de 14 anos e uma jovem de 21, no bairro Interlagos

Publicado em 03 de Maio de 2021 às 16:26

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

03 mai 2021 às 16:26
Jocimar Ramos, 37 anos, é acusado de abusar de duas mulheres em Linhares
Jocimar Ramos, 37 anos, é acusado de abusar de duas mulheres em Linhares Crédito: Polícia Civil / Divulgação
Polícia Civil está em busca de um homem de 37 anos que é acusado de estuprar uma adolescente e uma mulher em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo as investigações, Jocimar Ramos teria drogado as vítimas antes de cometer os abusos. O delegado que investiga os casos informou que existe um mandado de prisão contra ele pelos crimes.
Polícia caça bandido acusado de drogar e estuprar vítimas em Linhares
Segundo o chefe da 16ª Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo, a primeira vítima foi uma adolescente de 14 anos, abusada em setembro de 2019, no bairro Interlagos. Além dela, outra jovem de 21 anos foi atacada em maio de 2020, no mesmo local.

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"Nos dois casos, os elementos indicam que ele agiu da mesma forma, embriagando e drogando as vítimas para depois praticar o crime de estupro"
Fabício Lucindo  - Delegado da Polícia Civil 
O delegado esclareceu que, após a identificação do acusado, a polícia tentou prender o homem, mas ainda não conseguiu encontrar o seu paradeiro. Ele destacou que, contra Jocimar, existe mandado de prisão pelos crimes. O delegado informou ainda que quem tiver alguma informação sobre o acusado pode entrar em contato com o Dique Denúncia, através do telefone 181.

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