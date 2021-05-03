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Era procurado

Guarda de Vila Velha prende procurado pela PF por assaltos aos Correios

Agentes da Guarda Municipal faziam uma operação na região de Terra Vermelha, em Vila Velha, quando se depararam com o Fernando Souza de Jesus, 21, no meio da rua

Publicado em 03 de Maio de 2021 às 14:27

Daniela Carla

Daniela Carla

Publicado em 

03 mai 2021 às 14:27
Fernando Souza de Jesus, de 21 anos, é suspeito de participar de assaltos à agências dos correios
Fernando Souza de Jesus, de 21 anos, é suspeito de participar de assaltos à agências dos correios Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Um jovem de 21 anos que era procurado pela Polícia Federal foi preso neste domingo (2) por agentes da Guarda Municipal de Vila Velha. Fernando Souza de Jesus é suspeito de participar de pelo menos seis assaltos a agências dos Correios no Espírito Santo. 
Agentes da Guarda Municipal faziam uma operação na região de Terra Vermelha quando se depararam com o jovem no meio da rua. Além de participar dos assaltos, a Guarda informou que Fernando também é suspeito de chefiar o tráfico de droga no bairro Ulisses Guimarães.
"A Guarda foi convidada pela Força Tática para participar da operação de saturação, que consistia em efetuar várias abordagens nas áreas em conflito já região de Terra Vermelha. Em uma dessas abordagens, conseguimos surpreender o chefe do tráfico de Ulisses Guimarães e, com ele, foi encontrado um celular roubado", explicou o agente Thiago Vendramini à reportagem da TV Gazeta.
O jovem foi preso porque estava com um celular roubado. Ele chegou a dar um nome falso na tentativa de escapar da prisão. "Como ele estava foragido, estava apenas chefiando o tráfico. Eles não costumam colocar a mão em nada, mas como ele estava com o celular roubado, acabou preso", disse Vendramini.
"No local, ele tentou dar um nome falso. Mas quando chegou na delegacia confessou que era foragido do sistema prisional e envolvido em vários assaltos. Ele participou do assalto a pelo menos seis agências dos Correios"
Thiago Vendramini - Agente da Guarda Municipal de Vila Velha
Com informações da TV Gazeta.

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