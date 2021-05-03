Polícia prende suspeito de gerenciar tráfico em bairro de Cariacica

A Polícia Militar prendeu um homem de 27 anos que é suspeito de ser o gerente do tráfico do bairro Oriente, em Cariacica, foi preso no bairro Itacibá, no mesmo município, na noite deste domingo (2). Além dele, os policiais militares da Força Tática detiveram uma mulher de 22 anos, apreenderam uma arma, drogas e munições.
Segundo a PM, a guarnição realizava o patrulhamento na região quando avistou um veículo suspeito de ser utilizado no transporte de drogas por traficantes do bairro Oriente, e, também, de ter participado de ataques na região conhecida como Maré, no bairro Itacibá, no mesmo município.
Os policiais deram voz de parada e, no veículo, encontraram uma pistola calibre 380 com 16 munições, além de 45 pedras de crack e um carregador do mesmo armamento.
Os detidos e os materiais apreendidos foram entregues à 4ª Delegacia Regional de Cariacica. O automóvel foi guinchado e levado ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).