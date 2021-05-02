Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crime

Policial militar é ferido com um tiro na cabeça em Vila Velha

O PM foi ferido durante uma troca de tiros durante patrulhamento realizado em Barramares onde nove foram detidos

Publicado em 02 de Maio de 2021 às 13:34

Esthefany Mesquita

Esthefany Mesquita

Publicado em 

02 mai 2021 às 13:34
Viatura da Polícia Militar
Viatura da Polícia Militar Crédito: Carlos Alberto Silva
Um policial militar levou um tiro na cabeça, na madrugada deste domingo (03), durante um patrulhamento que estava sendo realizado no bairro Barramares, em Vila Velha.  Na ocasião, dois suspeitos também foram atingidos. Nove pessoas foram detidas na operação.
De acordo com o subtenente Gomes, da 13ª Companhia Independente da Polícia Militar, o policial faz parte da Força Tática, e no momento em que foi ferido fazia  em patrulhamento na região.
“A equipe da Força Tática foi até o local após receber uma denúncia de que criminosos armados estavam na região. Ao chegar no bairro, os policiais identificaram 10 suspeitos, três deles estavam armados. Os policiais deram ordem para que os suspeitos se entregassem, mas além de não obedecerem, os criminosos começaram a atirar contra a guarnição, que revidou a injusta agressão”, explicou o subtenente Gomes.
O subtenente contou ainda que na sexta-feira (30) ocorreu uma troca de tiros entre traficantes na região. “Aconteceu essa troca de tiros entre eles, e na madrugada deste domingo (02) a equipe foi acionada, já que eles estariam novamente no local que é considerado coração do tráfico, em Barramares”, explicou.
Gomes informou ainda  que após  ser baleado, o policial foi socorrido e  uma equipe de reforço chegou ao local. “Enquanto ele era socorrido por outros policiais, uma guarnição chegou para prestar apoio. Os bandidos tentaram fugir, mas se depararam com a viatura já em outra rua”.
Ainda de acordo com Gomes, um suspeito foi atingido na mão e outro foi ferido com um tiro na perda. “Um deles segurava uma pistola calibre 380 e foi atingido na mão que segurava a arma, ele segue hospitalizado. Já o segundo levou um tiro de raspão na perna, este estava com uma pistola nove milímetros, também foi socorrido e liberado pelos médicos, e autuado”.

SALVO POR MILAGRE 

O subtenente Gomes, da 13ª Companhia Independente da Polícia Militar, relatou que considera a situação do policial um milagre. “Da forma que aconteceu, ele estar vivo é um milagre”.
Dos 10 suspeitos, nove foram detidos. Armas, drogas e cinco rádios comunicadores foram apreendidos. A ocorrência continua em andamento.

Veja Também

Homem morre e menina é baleada em troca de tiros em Vitória

Após troca de tiros, polícia prende homem e apreende fuzil em Vitória

Viatura da PM é baleada em troca de tiros no bairro São Pedro, em Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

armas Vila Velha Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que aprendi quando parei de consumir açúcar por 6 semanas
Operação da PRF flagra motorista embriagado Linhares
Operação da PRF flagra motorista embriagado em Linhares
Monark, apresentador e youtuber
MP-SP volta atrás e pede condenação de Monark por fala sobre nazismo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados