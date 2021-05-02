Homem morre após levar tiro em churrasco no Sul do ES

A vítima chegou a ser socorrida e levada para o Hospital Apóstolo Pedro no município, mas não resistiu aos ferimentos. Buscas foram realizadas, mas o suspeito de levar a arma não foi encontrado. O caso foi encaminhado para a Polícia Civil.

A Polícia Civil informa que o caso segue sob investigação na Delegacia de Polícia de Mimoso do Sul. A PC trabalha, inicialmente, com duas linhas de investigação, a de autolesão e de homicídio. Até o momento ninguém foi preso e somente haverá um pedido de prisão se a investigação apontar para homicídio.