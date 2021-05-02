Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mimoso do Sul

Homem morre após levar tiro em churrasco no Sul do ES

Vítima estava com outras pessoas em churrasco no momento do disparo. Segundo testemunhas relataram à PM, o tiro pode ter sido acidental. Polícia Civil trabalha com duas linhas de investigação sobre o caso

Publicado em 02 de Maio de 2021 às 16:35

Publicado em 

02 mai 2021 às 16:35
Hospital Apóstolo São Pedro, Mimoso do Sul
Hospital Apóstolo São Pedro Crédito: Prefeitura de Mimoso do Sul
Um homem, ainda sem identificação, morreu após ser baleado no distrito de Conceição de Muqui, zona rural de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, na noite deste sábado (1). Ele estava em um churrasco no momento do disparo e, segundo informações da polícia, o tiro pode ter sido acidental.
Testemunhas contaram para a Polícia Militar que estavam em um churrasco quando uma pessoa chegou vendendo uma arma para a vítima. Enquanto a manuseava, a própria vítima teria feito o disparo, sendo atingida pelo tiro. A arma teria caído no chão e o outro homem a pegado e fugido em uma motocicleta, de acordo com informações da polícia. 
A vítima chegou a ser socorrida e levada para o Hospital Apóstolo Pedro no município, mas não resistiu aos ferimentos. Buscas foram realizadas, mas o suspeito de levar a arma não foi encontrado. O caso foi encaminhado para a Polícia Civil.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil informa que o caso segue sob investigação na Delegacia de Polícia de Mimoso do Sul. A PC trabalha, inicialmente, com duas linhas de investigação, a de autolesão e de homicídio. Até o momento ninguém foi preso e somente haverá um pedido de prisão se a investigação apontar para homicídio.

Atualização

03/05/2021 - 10:15
Após a publicação desta reportagem, nesta segunda-feira (3), a Polícia Civil enviou uma nota sobre o caso, informando que há duas linhas de investigação, a de autolesão e de homicídio. O texto foi atualizado. 
Com informações de Geizy Gomes, da TV Gazeta Sul

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Policial militar é ferido com um tiro na cabeça em Vila Velha

Pelo segundo dia seguido, tiroteio é registrado em Andorinhas

Adolescente é morto a tiros no meio da rua em bairro de Cariacica

Moradores têm mais um dia de tensão em tiroteio em Andorinhas

Adolescente é morto a tiros depois de comemorar aniversário em Cachoeiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

armas Mimoso do Sul Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Oito crianças morrem em tiroteio na Louisiana, segundo a polícia; o que se sabe
Imagem de destaque
De volta ao lápis e papel: por que as escolas da Suécia estão reduzindo o ensino digital
Ana Paula Renault e Milena reforçam a fama de Sagitário e Peixes no jogo (Imagem: Reprodução digital | TV Globo)
Milena questiona 'coração partido' e discute com Ana Paula no BBB 26

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados