Homem morre após levar tiro em churrasco no Sul do ES

Um homem, ainda sem identificação, morreu após ser baleado no distrito de Conceição de Muqui, zona rural de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, na noite deste sábado (1). Ele estava em um churrasco no momento do disparo e, segundo informações da polícia, o tiro pode ter sido acidental.
Testemunhas contaram para a Polícia Militar que estavam em um churrasco quando uma pessoa chegou vendendo uma arma para a vítima. Enquanto a manuseava, a própria vítima teria feito o disparo, sendo atingida pelo tiro. A arma teria caído no chão e o outro homem a pegado e fugido em uma motocicleta, de acordo com informações da polícia.
A vítima chegou a ser socorrida e levada para o Hospital Apóstolo Pedro no município, mas não resistiu aos ferimentos. Buscas foram realizadas, mas o suspeito de levar a arma não foi encontrado. O caso foi encaminhado para a Polícia Civil.
O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL
A Polícia Civil informa que o caso segue sob investigação na Delegacia de Polícia de Mimoso do Sul. A PC trabalha, inicialmente, com duas linhas de investigação, a de autolesão e de homicídio. Até o momento ninguém foi preso e somente haverá um pedido de prisão se a investigação apontar para homicídio.
Atualização
03/05/2021 - 10:15
Após a publicação desta reportagem, nesta segunda-feira (3), a Polícia Civil enviou uma nota sobre o caso, informando que há duas linhas de investigação, a de autolesão e de homicídio. O texto foi atualizado.
Com informações de Geizy Gomes, da TV Gazeta Sul