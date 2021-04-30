Moradores têm mais um dia de tensão em tiroteio em Andorinhas

Sequência de tiros foi ouvida na região e assustou moradores Crédito: Reprodução | TV Gazeta

tráfico de drogas neste mês de abril, com O bairro de Andorinhas , em Vitória, foi marcado pela disputa peloneste mês de abril, com bandidos ostentando armas pesadas e fazendo ameaças pela internet , tiroteios e a população vivendo sob o terror. No início da tarde desta sexta-feira (30), não foi diferente. Uma sequência de tiros foi ouvida na região e assustou moradores. Policiais militares realizavam patrulhamento no local quando ouviram os disparos de arma de fogo.

Em imagens enviadas para a TV Gazeta, é possível ver que bandidos armados aparecem dentro de um veículo, circulando pelo bairro. Em outra imagem, alunos e praticantes de atletismo que treinavam na pista da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), nesta manhã, tiveram que deitar para não serem atingidos pelos disparos vindos da região de Andorinhas.

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Acionada pela reportagem de A Gazeta, a PM disse que foi realizado patrulhamento ostensivo na região na tentativa de encontrar algum suspeito, mas nenhum indivíduo foi localizado e não há relatos sobre feridos. Por fim, a PM garantiu que o policiamento foi reforçado no bairro, inclusive com o apoio da Força Tática.

À reportagem da TV Gazeta, o comandante da 6ª Companhia do 1º Batalhão da Polícia Militar, capitão Arpini, afirmou que Andorinhas é uma área de conflito e, supostamente, foi pela ausência de uma liderança do tráfico de drogas que os últimos tiroteios aconteceram. "Essa lacuna no poder pode ter influenciado para que a região sofresse ataque de outras fações", disse.

O comandante da 6ª Companhia do 1º Batalhão da Polícia Militar, capitão Arpini Crédito: Tiago Félix | TV Gazeta

TV Gazeta esteve no bairro e conversou com moradores e comerciantes, que relataram que foram ameaçados por criminosos da região. Eles disseram que receberam ligações de traficantes para pagar a fiança do chefe do tráfico do bairro, esteve no bairro e conversou com moradores e comerciantes, que relataram que foram ameaçados por criminosos da região. Eles disseram que receberam ligações de traficantes para pagar a fiança do chefe do tráfico do bairro, que foi preso na última terça-feira (27)

"De fato a polícia recebeu um chamado pela manhã. Frisamos que a PM está atuando na região. Nos informaram que grupos criminosos estão tentando extorquir os comerciantes. A orientação que a polícia passa é de que as pessoas não colaborem com qualquer prática delituosa. Pedimos a colaboração no sentido de nos municiar de informações para atuarmos no local. Nos colocamos a disposição para oferecer a segurança para morador do bairro Andorinhas", finalizou.