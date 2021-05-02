Homem é detido após beber e descer escadaria com carro em Cariacica

Homem perde controle de carro e desce escadaria no bairro Vila Palestina, em Cariacica Crédito: Trueiska Soares

Um homem foi detido depois de dirigir alcoolizado e perder o controle do veículo que acabou descendo uma escadaria. O caso aconteceu na madrugada deste domingo (02), no bairro Vila Palestina, em Cariacica. Momentos antes do motorista passar pelo local, crianças brincavam na rua, relataram testemunhas.

Uma moradora, que preferiu não se identificar, presenciou o momento que o Peugeot prata chegou na rua e, em seguida, desceu a escadaria. “Era cerca de uma hora da madrugada quando o motorista entrou na nossa rua, que é sem saída. Naquela hora, aconteciam duas festas particulares só com familiares, uma de frente para outra. Uma das festas tinha um pula-pula para as crianças, elas brincavam na rua. Quando o carros passou, as crianças tinham entrado para casa há poucos minutos. Por pouco, não aconteceu algo pior”.

Ela acrescenta que o barulho assustou toda a vizinhança. “Antes de descer pela escadaria, ele bateu em um poste, o barulho foi muito alto. A gente conseguiu sentir o tremor dos postes que ficam próximo. Depois que dessa colisão, ele desceu as escadas e ficou dentro do carro”.

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VIZINHOS TENTAM TIRAR MOTORISTA DO CARRO

A moradora afirmou ainda que o homem estava desorientado e não sabia como sair do veículo. “Os moradores foram socorrer o motorista. Ele estava tão alcoolizado que não conseguia descer do carro. Quando meus vizinhos conseguiram tirá-lo do veículo, ele ainda quis descer pelo lado da mureta onde dá acesso a uma ribanceira”.

A Polícia Militar foi acionada e esteve no local onde foi realizado o teste etilômetro (bafômetro), que deu positivo. Em seguida, o motorista foi encaminha à 4ª Delegacia Regional de Cariacica.

Segundo informações do Batalhão da Polícia de Trânsito, de acordo com o Código Brasileiro de Trânsito (CTB), infrações relacionadas ao estacionamento, parada ou deslocamento de veículos, são infrações municipais, sendo de responsabilidade da prefeitura de realizar a fiscalização e remoção do veículo.

A equipe destacou ainda que os veículos só podem ser removidos quando há infrações estaduais, como acidentes devido à embriaguez ao volante e licenciamento atrasado. Nesses casos, é instaurado um Auto de Infração de Trânsito (AIT) e o carro é encaminhado ao pátio do Detran.

Já a Prefeitura de Cariacica informou que a retirada do veículo é de responsabilidade do proprietário. E que, quando o carro não é removido do local, o município solicita apoio da Polícia Militar para remoção. O carro foi retirado no local na tarde deste domingo (02) pelo proprietário do veículo.

Carro ficou danificado após descer escadaria Crédito: Trueiska Soares

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