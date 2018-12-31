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blitz ano novo

Em 15 dias, 10 motoristas são flagrados bêbados por dia em BRs no ES

Em comparação ao mesmo período de 2017, houve um aumento de 1,54% para 2,28% nas ocorrências de lei seca

Publicado em 31 de Dezembro de 2018 às 18:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 dez 2018 às 18:44
Bafômetro usado durante blitz Crédito: Fernando Madeira
O fim do ano foi marcado por imprudência no volante nas rodovias federais que cortam o Estado. Em apenas 15 dias, dez motoristas foram flagrados por dia dirigindo sob efeito de bebida alcoólica. As abordagens realizadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que foram feitas do dia 14 ao 30 de dezembro de 2018, ainda apontam um total de 1.381 ultrapassagens e 7.193 infrações por excesso de velocidade marcadas pelos radares nas BRs.
Essa quantidade, segundo o superintendente da PRF Willys Lyra, pode ser ainda maior, já que as abordagens não são feitas em todos os pontos das rodovias. "Os números trazem preocupação porque o risco e o desrespeito podem ser bem maiores nas rodovias. Ao todo, 150 condutores foram pegos dirigindo com concentração de álcool acima do limite de 0,05 mg de álcool por litro de ar expelido dos pulmões. Apesar da tolerância ser zero, damos essa margem por causa do aparelho", explica Lyra.
Em comparação ao mesmo período de 2017, houve um aumento de 1,54% para 2,28% nas ocorrências de lei seca. O percentual não é alto porque é proporcional ao número de abordagens realizadas, que em 2018 foi muito maior que no ano anterior. Ainda assim, as infrações chamam a atenção.
Nos últimos 15 dias, 204 pessoas também ficaram feridas e outras oito perderam a vida em acidentes na Serra (2), Fundão (3), Viana (1), Ibatiba (1) e Linhares (1).
A fiscalização da PRF será intensificada até o dia 10 de março. A multa para quem for pego dirigindo embriagado é de R$ 2.934,70. Para quem for reincidente, a penalidade sobe para o valor de R$ 5.869,40.

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