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Jardim Guaranhuns

Motorista bêbado mata motociclista e vai preso em Vila Velha

Lucas Schneider, 23, disse que estava voltando de motel com amigo mais três mulheres quando colidiu com moto. Ele disse que bebeu duas latas de cerveja na noite de sábado (28)
Raquel Lopes

Raquel Lopes

Publicado em 

29 set 2019 às 14:34

Publicado em 29 de Setembro de 2019 às 14:34

O motorista envolvido em acidente que matou um motociclista na manhã deste domingo (29) em Jardim Guaranhuns, em Vila Velha, foi preso. Ele fez o teste do bafômetro e deu positivo, segundo a Polícia Civil. O técnico de imobilização ortopédica Lucas Schneider, 23 anos, foi autuado por homicídio culposo em flagrante, qualificado por embriaguez. Latinhas de cerveja foram encontradas no veículo que ele dirigia. O jovem tinha uma permissão para dirigir, que tem validade de um ano antes de a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ser efetivada e pode ser suspensa. 
Lucas Schneider foi preso Crédito: Reprodução
O carro bateu na motocicleta e depois em um poste, que caiu. Em depoimento à polícia, Lucas disse que saiu na noite de sábado (28) com um amigo mais três mulheres. Eles foram a um motel, em Vila Velha. O jovem relatou que bebeu no local durante à noite, teria ingerido duas latas de cerveja. Os cinco saíram do local às 7h de domingo dentro do mesmo carro, um Kia Sportage branco, que pertence ao pai de Lucas.
> Carro cai em represa e três pessoas morrem em Santa Maria de Jetibá
Eles seguiam em direção ao bairro Araçás onde deixariam uma das mulheres. Lucas afirma que ia atravessar a Rua 8 quando o motociclista atravessou e ele acabou batendo na moto. Depois, perdeu o controle do veículo e acertou o poste, que caiu. Após o acidente, contou que tentou chamar o Samu, mas foi hostilizado pela população. Um senhora teria o levado até sua casa, de onde ela fez o chamado pelo socorro.
No entanto, a vítima, Luis Cláudio Ferreira da Silva, 62 anos, não resistiu aos ferimento e morreu no local. Em um vídeo feito por populares é possível ver ao menos uma latinha de cerveja dentro do carro e outras caídas embaixo do veículo.  
Latinha de cerveja estava dentro do carro envolvido no acidente Crédito: Reprodução/Vídeo de internauta
0,77 mg/L DE ÁLCOOL NO SANGUE
Primeiro, Lucas foi levado ao Hospital Antônio Bezerra de Faria, também na cidade, para receber atendimento médico. Em seguida, foi encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha, onde fez o teste de embriaguez, que revelou que o jovem fez uso de bebida alcoólica, segundo a Polícia Civil. O resultado foi de 0,77 mg/L de álcool no sangue. Os outros ocupantes do veículo tiveram apenas ferimentos leves.
Teste do bafômetro marcou 0,77 mg/L Crédito: Reprodução
> Racha na Terceira Ponte: advogado acusado de acidente já está em casa
Ele foi autuado e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana. Lucas já tem registro na polícia por dirigir sem habilitação, em outubro de 2015.

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