PM baleado na cabeça durante confronto em Vila Velha recebe alta

O policial militar ferido com um tiro na cabeça na madrugada deste domingo (2), em Vila Velha, recebeu alta médica no mesmo dia. A informação foi confirmada pela assessoria da corporação. Em nota, a PM salientou que o disparo atingiu o servidor de raspão. Machucado, ele foi inicialmente socorrido para o Hospital Antônio Bezerra de Farias, na mesma cidade, e, posteriormente, transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, em Vitória. O nome e a idade do policial não foram informados.
O militar ferido participava de um patrulhamento pela região de Barramares, quando três homens armados foram avistados. De acordo com o subtenente Gomes, da 13ª Companhia Independente da Polícia Militar, o policial faz parte da Força Tática. Além do militar, dois suspeitos também foram atingidos, já que houve troca de tiros após o grupo desobedecer à ordem de rendição. Na sequência, a PM informou que eles abriram fogo na direção da guarnição.
Os suspeitos feridos foram atingidos com um tiro na mão e o outro na perna. Eles portavam, segundo o subtenente Gomes, uma pistola calibre 380 e outra 9 milímetros, respectivamente. Dos dez suspeitos identificados no grupo, nove foram detidos. Armas, drogas e cinco rádios comunicadores também foram apreendidos na ação.