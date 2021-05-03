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Deixou hospital

PM baleado na cabeça durante confronto em Vila Velha recebe alta

Segundo a Polícia Militar, o policial foi atingido de raspão e foi atendido em dois hospitais. Ele foi alvejado durante um confronto ocorrido na madrugada deste domingo (2) no bairro Barramares

Publicado em 03 de Maio de 2021 às 11:32

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

03 mai 2021 às 11:32
Força Tática da Polícia Militar
O policial ferido faz parte da Força Tática da Polícia Militar, que realizava patrulhamento na região de Barramares, em Vila Velha Crédito: Kaique Dias
O policial militar ferido com um tiro na cabeça na madrugada deste domingo (2), em Vila Velha, recebeu alta médica no mesmo dia. A informação foi confirmada pela assessoria da corporação. Em nota, a PM salientou que o disparo atingiu o servidor de raspão. Machucado, ele foi inicialmente socorrido para o Hospital Antônio Bezerra de Farias, na mesma cidade, e, posteriormente, transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, em Vitória. O nome e a idade do policial não foram informados.

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O militar ferido participava de um patrulhamento pela região de Barramares, quando três homens armados foram avistados. De acordo com o subtenente Gomes, da 13ª Companhia Independente da Polícia Militar, o policial faz parte da Força Tática. Além do militar, dois suspeitos também foram atingidos, já que houve troca de tiros após o grupo desobedecer à ordem de rendição. Na sequência, a PM informou que eles abriram fogo na direção da guarnição.
Os suspeitos feridos foram atingidos com um tiro na mão e o outro na perna. Eles portavam, segundo o subtenente Gomes, uma pistola calibre 380 e outra 9 milímetros, respectivamente. Dos dez suspeitos identificados no grupo, nove foram detidos. Armas, drogas e cinco rádios comunicadores também foram apreendidos na ação.

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