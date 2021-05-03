PM baleado na cabeça durante confronto em Vila Velha recebe alta

O militar ferido participava de um patrulhamento pela região de Barramares, quando três homens armados foram avistados. De acordo com o subtenente Gomes, da 13ª Companhia Independente da Polícia Militar, o policial faz parte da Força Tática. Além do militar, dois suspeitos também foram atingidos, já que houve troca de tiros após o grupo desobedecer à ordem de rendição. Na sequência, a PM informou que eles abriram fogo na direção da guarnição.