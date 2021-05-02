Homens invadem residência e levam R$ 400 mil de família em Linhares

Linhares, no Norte do Espírito Santo Crédito: Prefeitura de Linhares

Três homens invadiram uma residência em Linhares , no Norte do Espírito Santo , fizeram os moradores de reféns e levaram cerca de R$ 400 mil em dinheiro vivo. O crime ocorreu na última sexta-feira (30). Um dos suspeitos foi detido no mesmo dia, em um cerco policial na Serra , e cerca de R$ 150 mil foram recuperados.

A Gazeta, o delegado de Linhares, Fabrício Lucindo, contou que após o roubo os suspeitos teriam tentado fugir para a Em conversa com a reportagem de, o delegado de Linhares, Fabrício Lucindo, contou que após o roubo os suspeitos teriam tentado fugir para a Grande Vitória . Os policiais civis acionaram a Polícia Rodoviária Federal (PRF) , que fez um cerco e conseguiu prender um dos envolvidos ainda na manhã de sexta-feira (30), na Serra.

“Nós acionamos a PRF e lá na Serra fizeram um cerco e conseguiram deter um dos três envolvidos. Agora faltam os outros dois”, contou o delegado.

CERCO POLICIAL

A PRF montou um cerco policial próximo ao bairro Taquara, no quilômetro 264 da BR 101 , na Serra, para tentar localizar os indivíduos. Durante a ação os policiais deram ordem de parada ao motorista de um Peugeot preto, que estava com outros dois ocupantes e indo em direção a Vitória . O condutor descumpriu a ordem e tentou fugir pelo canteiro central da rodovia.

Ao tentar subir no canteiro, um pneu do veículo estourou. Neste momento, segundo a PRF, os três ocupantes do carro abandonaram o veículo e empreenderam fuga a pé em direção à área mais central do bairro Taquara.

Os policiais conseguiram alcançar um dos suspeitos. Ele foi levado para a Delegacia Regional (DPJ) de Laranjeiras e depois encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) da Serra. Os outros dois envolvidos no crime conseguiram fugir da abordagem policial.

Com o indivíduo foi encontrada uma mochila com R$ 149.850,00 mil, um revólver calibre 38 e seis munições.

INVESTIGAÇÕES E BUSCAS CONTINUAM

O delegado afirmou que não pode repassar muitas informações sobre o caso, para não prejudicar o andamento das investigações.