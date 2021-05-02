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Um suspeito preso

Homens invadem residência e levam R$ 400 mil de família em Linhares

O crime ocorreu na sexta-feira (30). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada, fez um cerco, prendeu um dos suspeitos e conseguiu recuperar cerca de R$ 150 mil

Publicado em 02 de Maio de 2021 às 12:45

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

02 mai 2021 às 12:45
Linhares, no Norte do Espírito Santo
Linhares, no Norte do Espírito Santo Crédito: Prefeitura de Linhares
Três homens invadiram uma residência em Linhares, no Norte do Espírito Santo, fizeram os moradores de reféns e levaram cerca de R$ 400 mil em dinheiro vivo. O crime ocorreu na última sexta-feira (30). Um dos suspeitos foi detido no mesmo dia, em um cerco policial na Serra, e cerca de R$ 150 mil foram recuperados.
Em conversa com a reportagem de A Gazeta, o delegado de Linhares, Fabrício Lucindo, contou que após o roubo os suspeitos teriam tentado fugir para a Grande Vitória. Os policiais civis acionaram a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que fez um cerco e conseguiu prender um dos envolvidos ainda na manhã de sexta-feira (30), na Serra.
“Nós acionamos a PRF e lá na Serra fizeram um cerco e conseguiram deter um dos três envolvidos. Agora faltam os outros dois”, contou o delegado.

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CERCO POLICIAL

A PRF montou um cerco policial próximo ao bairro Taquara, no quilômetro 264 da BR 101, na Serra, para tentar localizar os indivíduos. Durante a ação os policiais deram ordem de parada ao motorista de um Peugeot preto, que estava com outros dois ocupantes e indo em direção a Vitória. O condutor descumpriu a ordem e tentou fugir pelo canteiro central da rodovia.
Ao tentar subir no canteiro, um pneu do veículo estourou. Neste momento, segundo a PRF, os três ocupantes do carro abandonaram o veículo e empreenderam fuga a pé em direção à área mais central do bairro Taquara. 
Os policiais conseguiram alcançar um dos suspeitos. Ele foi levado para a Delegacia Regional (DPJ) de Laranjeiras e depois encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) da Serra. Os outros dois envolvidos no crime conseguiram fugir da abordagem policial.
Com o indivíduo foi encontrada uma mochila com R$ 149.850,00 mil, um revólver calibre 38 e seis munições.

INVESTIGAÇÕES E BUSCAS CONTINUAM

O delegado afirmou que não pode repassar muitas informações sobre o caso, para não prejudicar o andamento das investigações.
No entanto, ressaltou que os policiais seguem investigando o crime, em busca dos outros envolvidos no roubo e do restante da quantia levada.

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