Caso de idoso morto ao tentar impedir roubo de porcos corre em segredo de Justiça no ES Crédito: Acervo familiar / Reprodução TV Gazeta Norte - Montagem

Quando uma investigação é colocada sob segredo de Justiça, o acesso às informações sobre o processo investigativo fica limitado às partes e aos advogados envolvidos no caso.

O chiqueiro onde os porcos estavam Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte

IDOSO ASSASSINADO

Erasmo Antônio Ghisolfi de 70 anos foi assassinado na noite do último sábado (24). Segundo familiares, ele teria retornado à propriedade rural após perceber que havia esquecido o celular no local.

Na propriedade, a vítima constatou que indivíduos estariam tentando roubar os porcos do chiqueiro. Erasmo teria entrado em luta com os ladrões, mas não resistiu e acabou morrendo. Após analisarem as lesões na cabeça do idoso, os peritos constataram que ele teria sido morto a pauladas. O corpo de Erasmo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.

Um genro de Erasmo, identificado como Cirson de Melo, passava pelo local e tentou ajudá-lo, mas acabou sendo baleado no rosto pelos indivíduos. Ele chegou na casa da família pedindo socorro e dizendo que o crime teria sido praticado por duas mulheres e um homem. Cirson foi levado para um hospital do município e encaminhado posteriormente para uma unidade em Vitória.