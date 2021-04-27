Caso de idoso morto ao tentar impedir roubo de porcos corre em segredo de Justiça no ES

A investigação sobre o caso do idoso de 70 anos assassinado no último sábado (24) em Santa Teresa, na Região Serrana do Espírito Santo, após tentar impedir o roubo de porcos em uma propriedade rural, na comunidade de Várzea Alegre, foi colocada em segredo de Justiça. A informação é da Polícia Civil.
Quando uma investigação é colocada sob segredo de Justiça, o acesso às informações sobre o processo investigativo fica limitado às partes e aos advogados envolvidos no caso.
IDOSO ASSASSINADO
Erasmo Antônio Ghisolfi de 70 anos foi assassinado na noite do último sábado (24). Segundo familiares, ele teria retornado à propriedade rural após perceber que havia esquecido o celular no local.
Na propriedade, a vítima constatou que indivíduos estariam tentando roubar os porcos do chiqueiro. Erasmo teria entrado em luta com os ladrões, mas não resistiu e acabou morrendo. Após analisarem as lesões na cabeça do idoso, os peritos constataram que ele teria sido morto a pauladas. O corpo de Erasmo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.
Um genro de Erasmo, identificado como Cirson de Melo, passava pelo local e tentou ajudá-lo, mas acabou sendo baleado no rosto pelos indivíduos. Ele chegou na casa da família pedindo socorro e dizendo que o crime teria sido praticado por duas mulheres e um homem. Cirson foi levado para um hospital do município e encaminhado posteriormente para uma unidade em Vitória.
Segundo a Polícia Militar, um silenciador calibre 22 foi encontrado próximo ao local do crime e foi recolhido pela perícia.