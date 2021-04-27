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Santa Teresa

Caso de idoso morto ao tentar impedir roubo de porcos corre em segredo de Justiça no ES

Erasmo Antônio Ghisolfi de 70 anos foi assassinado no último sábado (24) em uma propriedade rural de Várzea Alegre, em Santa Teresa

Publicado em 27 de Abril de 2021 às 09:01

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

27 abr 2021 às 09:01
Caso de idoso morto ao tentar impedir roubo de porcos corre em segredo de Justiça no ES
Caso de idoso morto ao tentar impedir roubo de porcos corre em segredo de Justiça no ES Crédito: Acervo familiar / Reprodução TV Gazeta Norte - Montagem
A investigação sobre o caso do idoso de 70 anos assassinado no último sábado (24) em Santa Teresa, na Região Serrana do Espírito Santo, após tentar impedir o roubo de porcos em uma propriedade rural, na comunidade de Várzea Alegre, foi colocada em segredo de Justiça. A informação é da Polícia Civil.
Quando uma investigação é colocada sob segredo de Justiça, o acesso às informações sobre o processo investigativo fica limitado às partes e aos advogados envolvidos no caso. 
O chiqueiro onde os porcos ficavam
O chiqueiro onde os porcos estavam Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte

IDOSO ASSASSINADO

Erasmo Antônio Ghisolfi de 70 anos foi assassinado na noite do último sábado (24). Segundo familiares, ele teria retornado à propriedade rural após perceber que havia esquecido o celular no local. 
Na propriedade, a vítima constatou que indivíduos estariam tentando roubar os porcos do chiqueiro. Erasmo teria entrado em luta com os ladrões, mas não resistiu e acabou morrendo. Após analisarem as lesões na cabeça do idoso, os peritos constataram que ele teria sido morto a pauladas. O corpo de Erasmo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.
Um genro de Erasmo, identificado como Cirson de Melo, passava pelo local e tentou ajudá-lo, mas acabou sendo baleado no rosto pelos indivíduos. Ele chegou na casa da família pedindo socorro e dizendo que o crime teria sido praticado por duas mulheres e um homem. Cirson foi levado para um hospital do município e encaminhado posteriormente para uma unidade em Vitória.
Segundo a Polícia Militar, um silenciador calibre 22 foi encontrado próximo ao local do crime e foi recolhido pela perícia. 

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