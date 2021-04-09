Comprado um dia antes, Mustang destruído em acidente no ES vale R$ 335 mil

Mulher e filhos ficaram feridos na batida Crédito: Redes sociais

À reportagem de A Gazeta, o filho mais velho da condutora contou que teve ferimentos leves, mas o irmão e a mãe dele quebraram uma das pernas e precisaram passar por cirurgia.

De acordo com o filho mais velho da vítima, a família proprietária do veículo comprou o carro de luxo no dia anterior, em uma concessionária de Vila Velha, na Região Metropolitana da Grande Vitória. Segundo informações da própria loja, o veículo foi vendido por R$ 335 mil e tem cerca de 11 mil quilômetros rodados.

O QUE CAUSOU O ACIDENTE

O filho mais velho da vítima contou que a mãe estava conduzindo o veículo em velocidade baixa, por conta do irmão mais novo dele. "Quando a gente anda com meu irmão mais novo, ela não acelera. Estávamos a uns 40 quilômetros por hora", disse.

Segundo o jovem, o que pode ter causado o acidente foi um excesso de areia existente no cruzamento, no momento em que a condutora do veículo foi fazer a curva: "A gente não estava rápido. Tinha muita areia ali no cruzamento. Quando foi fazer a curva o carro meio que perdeu o controle e bateu na carreta", contou.

VEJA O VÍDEO DO ACIDENTE

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ESTADO DE SAÚDE DAS VÍTIMAS

Ainda de acordo com o jovem, a mãe quebrou uma das pernas e teve um pequeno dano no pulmão. Ela passou por cirurgia e, segundo o filho, está bem e estável. Já ele, teve ferimentos leves na sobrancelha e passa bem. O filho mais novo também quebrou a perna, passou por cirurgia e também está bem. "Eu não sei o que fiz, mas no impacto tentei proteger meu irmãozinho", contou.