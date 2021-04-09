Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Santa Teresa

Comprado um dia antes, Mustang destruído em acidente no ES vale R$ 335 mil

Motorista está internada. O filho mais velho dela contou que teve ferimentos leves, mas o irmão e a mãe tiveram fraturas e precisaram passar por cirurgia

Publicado em 09 de Abril de 2021 às 09:53

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

09 abr 2021 às 09:53
Mulher e filhos ficaram feridos na batida
Mulher e filhos ficaram feridos na batida Crédito: Redes sociais
Ford Mustang envolvido em um acidente com uma carreta na última quinta-feira (08) foi comprado no dia anterior à colisão. O veículo é avaliado em mais de R$ 300 mil e se chocou de frente com uma carreta em uma via movimentada de Santa Teresa, na região Centro-Serrana do Espírito Santo.
À reportagem de A Gazeta, o filho mais velho da condutora contou que teve ferimentos leves, mas o irmão e a mãe dele quebraram uma das pernas e precisaram passar por cirurgia. 
De acordo com o filho mais velho da vítima, a família proprietária do veículo comprou o carro de luxo no dia anterior, em uma concessionária de Vila Velha, na Região Metropolitana da Grande Vitória. Segundo informações da própria loja, o veículo foi vendido por R$ 335 mil e tem cerca de 11 mil quilômetros rodados. 

O QUE CAUSOU O ACIDENTE

O filho mais velho da vítima contou que a mãe estava conduzindo o veículo em velocidade baixa, por conta do irmão mais novo dele. "Quando a gente anda com meu irmão mais novo, ela não acelera. Estávamos a uns 40 quilômetros por hora", disse.
Segundo o jovem, o que pode ter causado o acidente foi um excesso de areia existente no cruzamento, no momento em que a condutora do veículo foi fazer a curva: "A gente não estava rápido. Tinha muita areia ali no cruzamento. Quando foi fazer a curva o carro meio que perdeu o controle e bateu na carreta", contou. 

VEJA O VÍDEO DO ACIDENTE

ESTADO DE SAÚDE DAS VÍTIMAS

Ainda de acordo com o jovem, a mãe quebrou uma das pernas e teve um pequeno dano no pulmão. Ela passou por cirurgia e, segundo o filho, está bem e estável. Já ele, teve ferimentos leves na sobrancelha e passa bem. O filho mais novo também quebrou a perna, passou por cirurgia e também está bem. "Eu não sei o que fiz, mas no impacto tentei proteger meu irmãozinho", contou.
Segundo informações da Polícia Militar, o motorista da carreta disse que trafegava no sentido Centro x Rua Bernadino Monteiro, quando a motorista do Mustang perdeu o controle da direção, rodou na pista e bateu de frente com a carreta. Ele não teve ferimentos e passa bem.

Veja Também

Vídeo: Mustang fica destruído em acidente com carreta em Santa Teresa

Santa Teresa produz novo vinho fino de uvas europeias

Em Montanha, Santa Teresa e Afonso Cláudio, esposas dos prefeitos ganham cargos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente carros Santa Teresa ES Norte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vinícius Júnior e Prestianni
Uefa suspende Prestianni por seis jogos por 'conduta discriminatória' contra Vini Jr
Imagem de destaque
4 complicações decorrentes da menopausa não tratada
Buda de Ibiraçu, localizado no Mosteiro Zen Budista, às margens da BR 101
Espírito Santo ajusta a rota e se prepara para decolar no turismo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados