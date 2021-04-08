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Motorista perdeu o controle

Vídeo: Mustang fica destruído em acidente com carreta em Santa Teresa

A condutora do Ford Mustang e os dois filhos dela que estavam no veículo ficaram feridos no acidente, que ocorreu na manhã desta quinta-feira (8)

Publicado em 08 de Abril de 2021 às 17:15

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

08 abr 2021 às 17:15
Mulher e filhos ficaram feridos na batida
Mulher e filhos ficaram feridos na batida Crédito: Redes sociais
Uma mulher e os dois filhos ficaram feridos em um acidente na manhã desta quinta-feira (8) no Centro de Santa Teresa, na Região Centro-Serrana do Espírito Santo. As vítimas estavam em um Ford Mustang que se chocou contra uma carreta. O acidente foi registrado por uma câmera de segurança de um morador.
A batida aconteceu às 9 horas, em uma via movimentada da cidade. Nas imagens é possível ver que o carro cruza a rua já desgovernado e invade a contramão, batendo na carreta que seguia no sentido oposto. Veja o vídeo: 
Segundo informações da Polícia Militar, o motorista da carreta disse que trafegava no sentido Centro - Rua Bernadino Monteiro, quando a motorista do Ford Mustang perdeu o controle da direção, rodou na pista e bateu de frente com a carreta.
O motorista da carreta não se feriu. Já a condutora do carro e os dois filhos dela que estavam no veículo ficaram feridos e foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A polícia não informou para qual unidade as vítimas foram encaminhadas.

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