Suspeito que fugiu pela janela de delegacia em Mimoso do Sul se entrega

Dois dias após fugir da carceragem da delegacia de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, Rodrigo Guimarães Assis de Oliveira, de 23 anos, se entregou na delegacia regional de Cachoeiro de Itapemirim na manhã desta quinta-feira (8). Ele havia sido detido após cumprimento de um mandado de prisão por extorsão.
Segundo o delegado de Mimoso do Sul, Rômulo Carvalho Neto, desde a fuga, a polícia fazia buscas para encontrar o fugitivo. O advogado do suspeito o procurou e informou que o fugitivo iria se entregar nesta manhã em Cachoeiro de Itapemirim. “Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim. Ele disse que fugiu porque não queria ser preso e ficou nervoso”, disse o delegado.
O homem foi preso na tarde de terça-feira (6) durante o cumprimento de um mandado de prisão por extorsão. Ele aproveitou o momento em que havia poucos agentes no local para quebrar um cadeado e fugir pela janela. De acordo com o delegado, a carceragem passou por reforma para impedir novas fugas.