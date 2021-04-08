Suspeito que fugiu pela janela de delegacia em Mimoso do Sul se entrega

Segundo o delegado de Mimoso do Sul, Rômulo Carvalho Neto, desde a fuga, a polícia fazia buscas para encontrar o fugitivo. O advogado do suspeito o procurou e informou que o fugitivo iria se entregar nesta manhã em Cachoeiro de Itapemirim. “Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim. Ele disse que fugiu porque não queria ser preso e ficou nervoso”, disse o delegado.