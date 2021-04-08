Paulo Antônio Marinho tinha oito anos e foi encontrado morto em casa pela mãe Crédito: Arquivo Pessoal

Your browser does not support the audio element. Certidão de óbito aponta politraumatismo em menino assassinado em Vitória

Paulo Antônio Marinho foi encontrado desacordado pela mãe, que havia saído para levar o filho menor ao hospital. Paulo estava em casa com o padrasto que, até o momento, não foi localizado. A Polícia Civil está investigando o caso.

Certidão de óbito aponta que a causa da morte de Paulo foi "politraumatismo, ação contundente e homicídio" Crédito: TV Gazeta | Reprodução

A reportagem da TV Gazeta conversou por telefone com o pai do menino, Antônio Marinho dos Santos, que, inconsolável com o crime, não quis gravar entrevista. Emocionalmente abalado, Antônio lamentou a morte da criança. O principal suspeito, segundo a polícia, é o padastro do menino.

O laudo do Departamento Médico Legal (DML) apontando as reais causas da morte deve ser divulgado daqui a 30 dias. A Polícia Militar chegou a receber informações de que o padastro da criança foi assassinado, mas o corpo não foi localizado e a informação não foi confirmada. Para a polícia, o homem continua desaparecido.

O caso já está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, e a polícia pede que as pessoas repassem informações por meio do Disque-Denúncia 181. O anonimato é garantido.

O CASO

Paulo Antônio Marinho, de oito anos, morreu no Morro do Romão, em Vitória, na última sexta-feira (2) e no corpo havia sinais de agressão. O menino foi encontrado desacordado pela mãe, que havia saído para levar o filho menor ao hospital. Paulo estava em casa com o padrasto que, até o momento, não foi localizado.

Segundo informações da Polícia Militar, o Samu foi acionado e levou a mãe e o menino para o hospital. No local, a equipe médica observou sinais de parada cardiorrespiratória e diversos hematomas pelo corpo. A criança, ainda de acordo com a nota da PM, passou por procedimentos de reanimação, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O pai de Paulo, que preferiu não ser identificado, foi até a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Capital. Em entrevista à TV Gazeta, ele afirmou que o corpo do menino apresentava marcas de agressão, como hematomas e arranhões. Ele contou que a mãe de Paulo teria deixado a criança dormindo e que o padrasto teria ficado em casa com ele.

"Nós temos um filho menor que teve que ir ao hospital fazer um procedimento e o Paulo ficou lá dormindo. Quando ela chegou, ele estava desacordado e todo roxo. Segundo ela, o Paulo Antônio estava com o padrasto, mas ela não soube informar o que aconteceu. Ela ligou para o Samu, mas, infelizmente, ele veio a óbito. Não sabemos o que aconteceu, mas tem muitos hematomas, mordidas e cortes", disse.

O homem alegou ainda que tentava questionar o filho para saber se o padrasto já havia o agredido, mas que Paulo apresentava receio de falar. Ele disse que a criança relatou que teria sido agredida, mas que não imaginou que pudesse chegar ao ponto de ser espancada.

"Quando ele ia para a minha casa, sempre tentava conversar com ele, mas via que ele tinha um pouco de medo de falar. Ele começou a se abrir, falar que batia nele, essas coisas. Mas, até então, não passou disso. Ninguém imaginaria que poderia chegar a esse ponto", desabafou.