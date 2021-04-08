Polícia apreende granada usada na 2ª Guerra Mundial em morro de Vitória

Granada de guerra encontrada pela polícia em morro de Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta

A granada é do mesmo modelo usado na Segunda Guerra Mundial. O artefato tem um grande potencial explosivo. Polícia Militar apreendeu granadas na noite desta quarta-feira (07), no Morro do Alagoano, em Vitória . A mais perigosa estava em um esconderijo, dentro da casa de um homem que tem ligação com o tráfico de drogas.

De acordo com o Tenente Pereira, a granada libera estilhaços de metal capazes de ferir gravemente quem estiver por perto. "Foi utilizada pelo exército na época da Segunda Guerra Mundial. É uma granada que é lançada no terreno com o objetivo de ferir qualquer pessoa que esteja próximo. Ela é feita em corpo metálico e tem peças que se soltam no momento da detonação para que quem esteja perto da granada seja ferido pelos estilhaços", explicou.

Local onde a granada estava escondida Crédito: Reprodução/TV Gazeta

A polícia também apreendeu na casa uma arma, um colete a prova de balas, várias munições e material usado para vender drogas.

Em um terreno próximo, os policiais ainda encontraram uma outra granada, mais comum e semelhante ao tipo que é usada pela própria PM.

SUSPEITO FUGIU

Foi uma denuncia anônima que levou a polícia até a casa. O suspeito estava com a namorada, de 17 anos. Quando os policiais chegaram, ele apontou uma arma contra eles. Os militares atiraram contra o homem, mas ele não foi atingido e conseguiu fugir.

"Os policiais conseguiram ver que ele tinha um volume estranho nas mãos e tentava esconder com a camisa. Identificaram que era a arma de fogo. Fizeram um cerco em volta da casa, na tentativa de adentrar e prender o rapaz. Vendo que estava cercado, ele encontrou uma janela e pulou. Na sequência pulou o muro da casa, entrou em uma outra residência e conseguiu sair de lá sem que os policiais o vissem", afirmou o Tenente Pereira.

O esquadrão antibombas, da Companhia Independente de Missões Especiais foi chamado para recolher as granadas. A namorada do suspeito foi levada para a delegacia, em Vitória.