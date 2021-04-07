Travesti é esfaqueada por cliente após tentativa de assalto em Vila Velha

Uma travesti de 39 anos foi esfaqueada na orla da Praia de Itaparica, em Vila Velha, na noite desta terça-feira (06). O caso ocorreu próximo de um posto de combustíveis onde ela atuava. Policiais da Delegacia de Homicídios de Vila Velha informaram à reportagem da TV Gazeta que a travesti fazia programas na região e foi ferida por golpes de faca após tentar assaltar um cliente, que reagiu.
A travesti foi socorrida e encaminhada para Hospital Antônio Bezerra de Faria, na mesma cidade, e deu entrada no local com um corte na cabeça e outro no tórax. Segundo os policiais que foram ao local, o estado de saúde dela não era grave, apesar dos ferimentos.
O caso já está sendo investigado pela DHPP de Vila Velha, e a polícia pede que as pessoas repassem informações por meio do Disque-Denúncia 181. O anonimato é garantido.
Com informações de Kaique Dias, da TV Gazeta