Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Caso de polícia

Travesti é esfaqueada por cliente após tentativa de assalto em Vila Velha

A situação ocorreu na noite desta terça-feira (06) na Praia de Itaparica. Segundo a polícia, a travesti tem 39 anos e foi ferida na cabeça e no tórax. DHPP da cidade investiga o caso

Publicado em 07 de Abril de 2021 às 09:19

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

07 abr 2021 às 09:19
Viatura da Polícia Civil - DHPP de Vila Velha
A Divisão de Homicídios de Vila Velha já investiga o caso da travesti esfaqueada na orla de Itaparica Crédito: Carlos Alberto Silva
Uma travesti de 39 anos foi esfaqueada na orla da Praia de Itaparica, em Vila Velha, na noite desta terça-feira (06). O caso ocorreu próximo de um posto de combustíveis onde ela atuava. Policiais da Delegacia de Homicídios de Vila Velha informaram à reportagem da TV Gazeta que a travesti fazia programas na região e foi ferida por golpes de faca após tentar assaltar um cliente, que reagiu.

Veja Também

Homem é preso acusado de tentar matar esposa a tiros em Guaçuí

Casal é preso em flagrante com 80 quilos de maconha em Cariacica

Preso foge da carceragem de delegacia em Mimoso do Sul

A travesti foi socorrida e encaminhada para Hospital Antônio Bezerra de Faria, na mesma cidade, e deu entrada no local com um corte na cabeça e outro no tórax. Segundo os policiais que foram ao local, o estado de saúde dela não era grave, apesar dos ferimentos.
O caso já está sendo investigado pela DHPP de Vila Velha, e a polícia pede que as pessoas repassem informações por meio do Disque-Denúncia 181. O anonimato é garantido.
Com informações de Kaique Dias, da TV Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Dhpp Polícia Civil Sexo Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 25/04/2026
Editais e Avisos - 25/04/2026
Polícia divulga vídeo de racha que terminou em acidente na Leste-Oeste
Tolerar a barbárie no trânsito é ser conivente com crimes em série

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados