Casal é preso em flagrante com 80 quilos de maconha em Cariacica

Polícia Civil apreende 80 quilos de maconha no Bairro Maracanã, em Cariacica. Crédito: Divulgação/ Polícia Civil

80 quilos de maconha com um casal – um homem de 29 anos e uma mulher de 24 – durante uma operação no bairro Maracanã, em Policiais do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), com apoio da Polícia Judiciária da Força Nacional, apreenderamcom um casal – um homem de 29 anos e uma mulher de 24 – durante uma operação no bairro Maracanã, em Cariacica . A ação contra o tráfico de drogas e associação para o tráfico foi realizada no dia 10 de março.

Segundo o chefe do Denarc, delegado Tarcísio Otoni, a operação foi realizada com o objetivo de averiguar informações de um suspeito de 29 anos, que, segundo as investigações, é apontado como distribuidor de maconha para a comercialização, na região do bairro Maracanã.

“Durante as investigações foi possível constatar que a namorada do suspeito é quem guardava as drogas na sua residência. Na ação policial foram apreendidos na casa dela 80 quilos de maconha. Razão pela qual foi dada voz de prisão ao casal”, disse o delegado.

O casal foi autuado por tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas. Os dois foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana, onde estão à disposição da Justiça.