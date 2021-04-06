Casal é preso em flagrante com 80 quilos de maconha em Cariacica

Policiais do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), com apoio da Polícia Judiciária da Força Nacional, apreenderam 80 quilos de maconha com um casal – um homem de 29 anos e uma mulher de 24 – durante uma operação no bairro Maracanã, em Cariacica. A ação contra o tráfico de drogas e associação para o tráfico foi realizada no dia 10 de março.
Segundo o chefe do Denarc, delegado Tarcísio Otoni, a operação foi realizada com o objetivo de averiguar informações de um suspeito de 29 anos, que, segundo as investigações, é apontado como distribuidor de maconha para a comercialização, na região do bairro Maracanã.
“Durante as investigações foi possível constatar que a namorada do suspeito é quem guardava as drogas na sua residência. Na ação policial foram apreendidos na casa dela 80 quilos de maconha. Razão pela qual foi dada voz de prisão ao casal”, disse o delegado.
O casal foi autuado por tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas. Os dois foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana, onde estão à disposição da Justiça.
O delegado destacou que a participação da comunidade com denúncias é primordial para o combate ao tráfico de drogas no Estado. Ele afirma que a denúncia pode ser feita de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181 ou por meio do sitedisquedenuncia181.es.gov.br. “Todas as informações serão colhidas e analisadas”, concluiu Otoni.