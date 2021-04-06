Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bairro Maracanã

Casal é preso em flagrante com 80 quilos de maconha em Cariacica

O homem de 29 anos é apontado pela polícia como distribuidor de maconha para a comercialização na região do bairro Maracanã e a namorada dele, de 24 anos, é quem guardava as drogas em sua residência

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 17:44

Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

06 abr 2021 às 17:44
Denarc prende casal e apreende 80 quilos de drogas em Cariacica
Polícia Civil apreende 80 quilos de maconha no Bairro Maracanã, em Cariacica.  Crédito: Divulgação/ Polícia Civil
Policiais do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), com apoio da Polícia Judiciária da Força Nacional, apreenderam 80 quilos de maconha com um casal – um homem de 29 anos e uma mulher de 24 – durante uma operação no bairro Maracanã, em Cariacica. A ação contra o tráfico de drogas e associação para o tráfico foi realizada no dia 10 de março.
Segundo o chefe do Denarc, delegado Tarcísio Otoni, a operação foi realizada com o objetivo de averiguar informações de um suspeito de 29 anos, que, segundo as investigações, é apontado como distribuidor de maconha para a comercialização, na região do bairro Maracanã.
“Durante as investigações foi possível constatar que a namorada do suspeito é quem guardava as drogas na sua residência. Na ação policial foram apreendidos na casa dela 80 quilos de maconha. Razão pela qual foi dada voz de prisão ao casal”, disse o delegado.
O casal foi autuado por tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas. Os dois foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana, onde estão à disposição da Justiça.
O delegado destacou que a participação da comunidade com denúncias é primordial para o combate ao tráfico de drogas no Estado. Ele afirma que a denúncia pode ser feita de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181 ou por meio do sitedisquedenuncia181.es.gov.br. “Todas as informações serão colhidas e analisadas”, concluiu Otoni.

Veja Também

Preso foge da carceragem de delegacia em Mimoso do Sul

Duas pessoas são presas em operação contra o tráfico de drogas em Guaçuí

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica drogas tráfico de drogas Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

democracia
Democracia: o fio invisível que sustenta o desenvolvimento
Milhares de turistas passam o verão em Guarapari
Uma das praias mais famosas do ES recebe seu 1º festival católico
Praça dos Três Poderes, em Brasília. Foto Valter Campanato/Agência Brasil.
Acossados pela rejeição dos eleitores, os Três Poderes pautam reformas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados