PM é mobilizada após dispositivo de segurança de banco disparar na Serra

Polícia interditou avenida Norte Sul, na Serra, durante ocorrência para verificar possível arromabemtno Crédito: Reprodução

Polícia Militar interditou temporariamente o trânsito na Avenida Norte Sul, na Serra , na noite desta quarta-feira (07) após a ocorrência de possível arrombamento de uma agência do Banco do Brasil. Após a mobilização, no entanto, foi verificado que se tratava apenas do acionamento do dispositivo de segurança do próprio banco.

Em vídeos recebidos pela reportagem é possível ver algumas viaturas interditando o trânsito na Avenida Norte Sul, na altura do bairro Jardim Limoeiro, na Serra. De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram acionados para verificar um possível arrombamento em uma agência bancária do bairro.

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No local, os militares chegaram a ver fumaça saindo do interior da agência. Mas, com a chegada do Corpo de Bombeiros logo depois, foi constatado que se tratava do dispositivo de segurança do banco.

“No local as equipes visualizaram um tipo de fumaça saindo do interior do banco, mas com a chegada do Corpo de Bombeiros verificou-se que não havia indícios de arrombamento e nem foco de incêndio. Segundo o Corpo de Bombeiros, se tratava apenas do dispositivo de segurança do próprio banco”, disse, em nota.

Ainda de acordo com a PM, os militares aguardaram os representantes da agência bancária no local, mas eles não compareceram.

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