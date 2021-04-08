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Em Jardim Limoeiro

PM é mobilizada após dispositivo de segurança de banco disparar na Serra

Militares foram acionados para possível ocorrência de arrombamento. Ao chegarem no local, viram fumaça saindo do interior do banco. Corpo de Bombeiros verificou que se tratava apenas do sistema de segurança da agência

Publicado em 08 de Abril de 2021 às 11:24

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

08 abr 2021 às 11:24
Polícia interditou avenida Norte Sul, na Serra, durante ocorrência para verificar possível arrombamento em agência bancária
Polícia interditou avenida Norte Sul, na Serra, durante ocorrência para verificar possível arromabemtno Crédito: Reprodução
Polícia Militar interditou temporariamente o trânsito na Avenida Norte Sul, na Serra, na noite desta quarta-feira (07)  após a ocorrência de possível arrombamento de uma agência do Banco do Brasil. Após a mobilização, no entanto, foi verificado que se tratava apenas do acionamento do dispositivo de segurança do próprio banco.
Em vídeos recebidos pela reportagem é possível ver algumas viaturas interditando o trânsito na Avenida Norte Sul, na altura do bairro Jardim Limoeiro, na Serra. De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram acionados para verificar um possível arrombamento em uma agência bancária do bairro.
No local, os militares chegaram a ver fumaça saindo do interior da agência. Mas, com a chegada do Corpo de Bombeiros logo depois, foi constatado que se tratava do dispositivo de segurança do banco.
“No local as equipes visualizaram um tipo de fumaça saindo do interior do banco, mas com a chegada do Corpo de Bombeiros verificou-se que não havia indícios de arrombamento e nem foco de incêndio. Segundo o Corpo de Bombeiros, se tratava apenas do dispositivo de segurança do próprio banco”, disse, em nota.
Ainda de acordo com a PM, os militares aguardaram os representantes da agência bancária no local, mas eles não compareceram.

O QUE DIZ O BANCO

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa do Banco do Brasil para mais detalhes da ocorrência. Em nota, o banco informou que "o Posto de Atendimento Avançado do Bairro Jardim Limoeiro, em Serra, foi desativado no último dia 29 de março, no bojo da reestruturação da rede de atendimento que o Banco do Brasil anunciou no mês de janeiro. A gerência do BB em Carapina, agência responsável pela gestão do Posto de Atendimento Bairro Limoeiro, fez inspeção in loco na manhã desta quinta-feira (8) e não há registro de sinistro no local". 

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