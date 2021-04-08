Casas continuam com telhas quebradas após granizo em Cachoeiro

Granizo em Cachoeiro: Casas continuam com telhas quebradas Crédito: Internauta

Os moradores de Pacotuba, no interior de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo , estão sofrendo com os prejuízos deixados pela chuva de granizo. Eles vivem em casas simples, com paredes e teto de telha, que foram atingidos pelas pedras de gelo no dia 31 de março.

Na casa da Luciene de Souza, poucas telhas ficaram inteiras. O marido chegou até tapar os buracos usando pedaços de telha e cimento, porém, mesmo assim, essa solução não adiantou muita coisa. “Ele até começou a tapar os buracos, mas estão caindo, e com isso, a gente fica bastante preocupado”, disse.

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Na manhã seguinte, quando a Eliane Silva chegou na casa onde mora com o marido e as filhas, encontrou todos os cômodos alagados. “ Quando entrei em casa, todos os móveis e televisão estavam molhados, a nossa sorte é que deu pra colocar no sol e, por isso, o prejuízo não foi maior”, relata.

Eliane e Luciene são cunhadas. Os maridos trabalham na roça e recebem por dia de trabalho, a família de cada uma vive com no máximo R$ 1 mil por mês. Elas garantem que não tem como arcar com telhas novas, e pedem ajuda.

“Meu marido colocou uma lona sobre a nossa casa, mas fico com medo de tudo cair, pois a estrutura pode não aguentar. Com a situação que vivemos hoje, não tem dinheiro para a gente comprar, a gente está precisando de ajuda”, disse.

Granizo em Cachoeiro: Casas continuam com telhas quebradas Crédito: Internauta

O QUE DIZ A PREFEITURA

A Prefeitura de Cachoeiro informou, por meio da coordenadoria de Proteção e Defesa Civil e a Secretaria de Desenvolvimento Social, que já realizou o cadastro das famílias atingidas e elas foram contempladas com a entrega de cestas de alimentos, material de limpeza, colchões e travesseiros.

Informou ainda que não pode realizar nenhum tipo de distribuição gratuita de materiais de qualquer natureza, sem que tenha lei autorizativa, um programa de auxílio determinado por critérios objetivos e para atendimento apenas à população em estado de vulnerabilidade social e que não detém condições de realizar os reparos nas residências, devidamente comprovados, mediante relatório de situação social. Qualquer auxílio sem a observância desses critérios legais é tido como doação irregular de bem público a particulares, sujeitando o responsável em ato de improbidade administrativa.

A prefeitura lembrou que o Governo do Estado tem o programa de cartão reconstrução, que é utilizado nessas situações.